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    Манафов проведе свій перший півфінал в сезоні

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    Владислав Манафов - Манафов проведе свій перший півфінал в сезоні
    Владислав Манафов

    Суперником українця буде кваліфаєр Олександр Василенко з Росії, який обіграв шостого сіяного німця Лукаса Герха

    У чвертьфінальному матчі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч, який проходить у Шимкенті, український тенісист Владислав Манафов переміг володаря wild card - казаха Андрія Голубєва: 6:3, 6:3.

    Відзначимо, що Голубєв не виходив на корт з липня 2017 роки (вперше зіграв на минулому тижні), а в жовтні стало відомо, що він взяв паузу у виступах. У 2010 році екс-росіянин піднімався на 33-у позицію в рейтингу АТР.

    Півфінал в Шимкенті стане для Манафова першим в поточному сезоні: раніше він двічі доходив до чвертьфіналу. Суперником українця буде кваліфаєр Олександр Василенко з Росії, який обіграв шостого сіяного німця Лукаса Герха.

    Джерело: btu.org.ua

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