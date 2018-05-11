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    Манафов виграв перший у кар'єрі титул на турнірах ATP Challenger Tour

    • Сьогодні, 16:59
    • Розсилка
    Владислав Манафов
    Владислав Манафов

    Владислав Манафов став чемпіоном в парній сітці челленджера, що завершився в Узбекистані

    У фінальному матчі українець і представник Казахстану Тимур Хабібулін, посіяні під другим номером, обіграли володарів wild card - Санжара Файзієва і Джурабека Карімова: 6-2, 6-1.

    У кожному сеті Манафов і Хабібулін виконали по два брейки і не віддали жодного гейму на своїй подачі.

    На шляху до трофею тенісисти також не програли на турнірі жодного сету.

    Раніше найкращим результатом Владислава Манафова на «челленджерах» був півфінал у парному розряді.

    У поточному сезоні 25-річний українець завоював титули на «ф'ючерсах» у Казахстані і Єгипті.

    Успішний виступ в Узбекистані допоможе Манафову піднятися в парному рейтингу до топ-170 і встановити особистий рекорд.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс рекорд
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