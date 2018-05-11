Манафов виграв перший у кар'єрі титул на турнірах ATP Challenger Tour

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Владислав Манафов

Владислав Манафов став чемпіоном в парній сітці челленджера, що завершився в Узбекистані

У фінальному матчі українець і представник Казахстану Тимур Хабібулін, посіяні під другим номером, обіграли володарів wild card - Санжара Файзієва і Джурабека Карімова: 6-2, 6-1.

У кожному сеті Манафов і Хабібулін виконали по два брейки і не віддали жодного гейму на своїй подачі.

На шляху до трофею тенісисти також не програли на турнірі жодного сету.

Раніше найкращим результатом Владислава Манафова на «челленджерах» був півфінал у парному розряді.

У поточному сезоні 25-річний українець завоював титули на «ф'ючерсах» у Казахстані і Єгипті.

Успішний виступ в Узбекистані допоможе Манафову піднятися в парному рейтингу до топ-170 і встановити особистий рекорд.

Джерело: btu.org.ua