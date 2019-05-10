Манафов зазнав поразки у півфіналі турніру у Казахстані



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Владислав Манафов

Для Владислава Манафова це був перший виступ на «Челленджері» в цьому році

Український тенісист Владислав Манафов разом з казахом Тимуром Хабібуліним зазнав поразки в 1/2 фіналу парного розряду на турнірі у Казахстані.

Протистояння тенісистів тривало майже дві години. У першому сеті Манафов і Хабібулін, які були посіяні під другим номером, оформили два міні-брейка на тай-брейку, а в другій партії програли два гейми на своїй подачі.

На вирішальному тай-брейку українець і казах взяли два очки на подачі суперників, але на своїй програли три.

Для Владислава Манафова це був перший виступ на «Челленджері» в цьому році.

Shymkent Chalenger

Півфінал

Владислав Манафов/Тимур Хабібулін (Україна/Казахстан, 2) - Юрій Родіонов/Еміль Руусувуорі (Австрія/Фінляндія) 7-6 (3), 5-7, 10-12

Джерело: btu.org.ua