«Манчестер Сіті» цікавиться захисниками збірної України
Віталій Миколенко
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Клуб Олександра Зінченка приглядається до Матвієнка та Миколенка
Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» цікавиться захисниками збірної України Миколою Матвієнком з «Шахтаря» та Віталієм Миколенком з «Динамо».
За інформацією Betting Insider, британці готові до переговорів у випадку відповідної згоди з боку футболістів та їхніх клубів.
Нагадаємо, за «Манчестер Сіті» вже другий сезон виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, який щойно повернувся до основного складу команди після травми.
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Поточного сезону «Манчестер Сіті» виступає в Лізі чемпіонів в одній групі з «Шахтарем». Команди уже двічі зіграли. У Харкові перемогли англійці (3:0), а в Манчестері суперники зіграли внічию.