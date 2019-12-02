«Манчестер Сіті» цікавиться захисниками збірної України



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Клуб Олександра Зінченка приглядається до Матвієнка та Миколенка

Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» цікавиться захисниками збірної України Миколою Матвієнком з «Шахтаря» та Віталієм Миколенком з «Динамо».

За інформацією Betting Insider, британці готові до переговорів у випадку відповідної згоди з боку футболістів та їхніх клубів.

Нагадаємо, за «Манчестер Сіті» вже другий сезон виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, який щойно повернувся до основного складу команди після травми.

Поточного сезону «Манчестер Сіті» виступає в Лізі чемпіонів в одній групі з «Шахтарем». Команди уже двічі зіграли. У Харкові перемогли англійці (3:0), а в Манчестері суперники зіграли внічию.