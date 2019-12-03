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    «Манчестер Сіті» не планує продовжувати угоду з колишнім футболістом «Шахтаря»

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    Фернандіньо - «Манчестер Сіті» не планує продовжувати угоду з колишнім футболістом «Шахтаря»
    Фернандіньо
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    «Містяни» розраховують оновити основний склад

    Англійський «Манчестер Сіті» не планує продовжувати угоду з бразильським півзахисником Фернандіньо. Термін його чинної угоди з клубом спливає в червні 2020 року.

    «Нам необхідно освіжити команду. Давид Сільва підтвердив, що залишить нас. Майбутнє Фернандіньо під питанням. Він сам ще не вирішив, як чинити. Напевно, в кінці сезону ми обговорюватимемо угоди з футболістами, у яких вони спливають», - передає слова тренера «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіоли Sky News.

    Фернандіньо перейшов до «Манчестер Сіті» в червні 2013 року з донецького «Шахтаря» за 40 мільйонів євро. До того він вісім сезонів відіграв у складі «гірників». Шестиразовий чемпіон України та чотириразовий володар Кубка України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Манчестер Сіті Фернандіньо
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