«Манчестер Сіті» та Зінченко перемогли у першому півфінальному матчі Кубку англійської ліги (відео)

Український футболіст провів на полі 79 хвилин

«Манчестер Сіті» не без над зусиль виграв перший матч 1/2 фіналу Кубку англійської ліги сезону-2017/18. Господарі навіть програвали по ходу поєдинку скромному «Брістоль Сіті». Але удар де Брейне на початку другого тайму зрівняв цифри на табло, а Серхіо Агуеро у компенсований час приніс перемогу підопічним Пепа Гвардіоли.