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    «Манчестер Сіті» та Зінченко перемогли у першому півфінальному матчі Кубку англійської ліги (відео)

    Український футболіст провів на полі 79 хвилин
    «Манчестер Сіті» не без над зусиль виграв перший матч 1/2 фіналу Кубку англійської ліги сезону-2017/18. Господарі навіть програвали по ходу поєдинку скромному «Брістоль Сіті». Але удар де Брейне на початку другого тайму зрівняв цифри на табло, а Серхіо Агуеро у компенсований час приніс перемогу підопічним Пепа Гвардіоли.
    • Сьогодні, 08:28
    • Розсилка
    ФК &laquo;Манчестер Сіті&raquo;
    ФК «Манчестер Сіті»

    Український футболіст провів на полі 79 хвилин

    «Манчестер Сіті» не без над зусиль виграв перший матч 1/2 фіналу Кубку англійської ліги сезону-2017/18.

    Господарі навіть програвали по ходу поєдинку скромному «Брістоль Сіті».

    Але удар де Брейне на початку другого тайму зрівняв цифри на табло, а Серхіо Агуеро у компенсований час приніс перемогу підопічним Пепа Гвардіоли.

    Зауважимо, що у складі «Манчестер Сіті» 79 хвилин відіграв українець Олександр Зінченко.

    На завершальні хвилини замість нього вийшов Кайл Вокер.

    Матч-відповідь запланований на 23 січня.

    В іншому півфіналі долю путівки у вирішальну дуель вирішать «Челсі» й «Арсенал».

    Кубок англійської ліги з футболу

    Півфінал

    Перший матч

    «Манчестер Сіті» – «Брістоль Сіті» – 2:1 (0:1)

    Голи: 0:1 – Рід (44, пен), 1:1 – де Брюйне (55), 2:1 – Агуеро (90+2)

    «Манчестер Сіті»: Браво, Мангаля, Стоунз, Даніло, Бернарду Сілва, де Брейне, Стерлінг, Туре (Агуеро, 70), Сане, Гюндоган, Зінченко (Вокер, 79).

    До Вашої уваги всі дії Зінченка на полі:

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