«Манчестер Сіті» та Зінченко перемогли у першому півфінальному матчі Кубку англійської ліги (відео)
- Сьогодні, 08:28
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Розсилка
Український футболіст провів на полі 79 хвилин
«Манчестер Сіті» не без над зусиль виграв перший матч 1/2 фіналу Кубку англійської ліги сезону-2017/18.
Господарі навіть програвали по ходу поєдинку скромному «Брістоль Сіті».
Але удар де Брейне на початку другого тайму зрівняв цифри на табло, а Серхіо Агуеро у компенсований час приніс перемогу підопічним Пепа Гвардіоли.
Зауважимо, що у складі «Манчестер Сіті» 79 хвилин відіграв українець Олександр Зінченко.
На завершальні хвилини замість нього вийшов Кайл Вокер.
Матч-відповідь запланований на 23 січня.
В іншому півфіналі долю путівки у вирішальну дуель вирішать «Челсі» й «Арсенал».
Кубок англійської ліги з футболу
Півфінал
Перший матч
«Манчестер Сіті» – «Брістоль Сіті» – 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Рід (44, пен), 1:1 – де Брюйне (55), 2:1 – Агуеро (90+2)
«Манчестер Сіті»: Браво, Мангаля, Стоунз, Даніло, Бернарду Сілва, де Брейне, Стерлінг, Туре (Агуеро, 70), Сане, Гюндоган, Зінченко (Вокер, 79).
До Вашої уваги всі дії Зінченка на полі: