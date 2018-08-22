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    «Манчестер Сіті» відмовився продавати українця Зінченка в «Бетіс»

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    Олександр Зінченко - «Манчестер Сіті» відмовився продавати українця Зінченка в «Бетіс»
    Олександр Зінченко

    Повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника

    «Манчестер Сіті» відмовився продавати Олександра Зінченка в «Бетіс» за 12 мільйонів євро.

    Про це повідомляє El Desmarque.

    «Містяни» не хочуть відпускати 21-річного українця назовсім.

    Раніше повідомлялося, що Зінченко близький до річної оренди в «Бетіc».

    Дане рішення прийнято у зв'язку з відсутністю гарантій з надання хавбеку ігрового часу в англійському клубі.

    Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

    «Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

    Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

    Джерело: ua.tribuna.com

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