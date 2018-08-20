Зінченко чекає рішення «Манчестер Сіті» щодо переходу в «Бетіс»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко

Також гравцем цікавиться «Селтік»

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишається одним з основних варіантів посилення «Бетіса» до завершення літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Al final de la Palmera.

Агенти українця минулого тижня побували на стадіоні «Бетіса» «Беніто Вільямарін».

21-річний футболіст чекає остаточного рішення «Манчестер Сіті».

Англійський клуб поки не впевнений, чи варто відпускати Зінченка після травми Кевіна де Брюйне, який пропустить близько трьох місяців.

Українець не потрапив в заявку «містян» на недільний матч проти «Гаддерсфілда» (6:1), а також був відсутній на загальному післяматчевому фото.

Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

Джерело: ua.tribuna.com