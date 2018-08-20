Зінченко чекає рішення «Манчестер Сіті» щодо переходу в «Бетіс»
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Також гравцем цікавиться «Селтік»
Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишається одним з основних варіантів посилення «Бетіса» до завершення літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Al final de la Palmera.
Агенти українця минулого тижня побували на стадіоні «Бетіса» «Беніто Вільямарін».
21-річний футболіст чекає остаточного рішення «Манчестер Сіті».
Англійський клуб поки не впевнений, чи варто відпускати Зінченка після травми Кевіна де Брюйне, який пропустить близько трьох місяців.
Українець не потрапив в заявку «містян» на недільний матч проти «Гаддерсфілда» (6:1), а також був відсутній на загальному післяматчевому фото.
Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.
«Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.
Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».
Джерело: ua.tribuna.com