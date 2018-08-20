  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зінченко чекає рішення «Манчестер Сіті» щодо переходу в «Бетіс»

    • Розсилка
    Олександр Зінченко - Зінченко чекає рішення «Манчестер Сіті» щодо переходу в «Бетіс»
    Олександр Зінченко

    Також гравцем цікавиться «Селтік»

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко залишається одним з основних варіантів посилення «Бетіса» до завершення літнього трансферного вікна.

    Про це повідомляє Al final de la Palmera.

    Агенти українця минулого тижня побували на стадіоні «Бетіса» «Беніто Вільямарін».

    21-річний футболіст чекає остаточного рішення «Манчестер Сіті».

    Англійський клуб поки не впевнений, чи варто відпускати Зінченка після травми Кевіна де Брюйне, який пропустить близько трьох місяців.

    Українець не потрапив в заявку «містян» на недільний матч проти «Гаддерсфілда» (6:1), а також був відсутній на загальному післяматчевому фото.

    Раніше повідомлялося, що Зінченко цікавий «Бетісу» в якості захисника.

    «Бетіс» в минулому сезоні фінішував шострим в чемпіонаті Іспанії і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

    Також до хавбека проявляють інтерес «Жирона» і «Селтік».

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ