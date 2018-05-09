«Манчестер Сіті» визнав офіційним фан-клуб команди з Закарпаття
- Сьогодні, 17:09
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ФК «Манчестер Сіті»
На мапі офіційних фан-клубів чемпіона АПЛ з’яилося місто Берегово
Чемпіон Англії «Манчестер Сіті» визнав фан-клуб з Закарпаття офіційним.
«Манчестер Сіті» додав український фан-клуб «містян» на карту офіційних груп підтримки клубу, повідомляє karpatnews.in.ua.
Сторінка «Manchester City Ukraine» ведеться українською мовою, на карті фан-клубів він названий «Man City Beregovo», оскільки базується в місті Берегово, що на Закарпатті.
Нагадаємо, що «Манчестер Сіті» приїхав до Радомишля, щоб привітати Зінченка з чемпіонством.