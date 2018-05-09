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    «Манчестер Сіті» визнав офіційним фан-клуб команди з Закарпаття

    На мапі офіційних фан-клубів чемпіона АПЛ з’яилося місто Берегово
    Чемпіон Англії «Манчестер Сіті» визнав фан-клуб з Закарпаття офіційним. «Манчестер Сіті» додав український фан-клуб «містян» на карту офіційних груп підтримки клубу, повідомляє karpatnews.in.ua. Сторінка «Manchester City Ukraine» ведеться українською мовою, на карті фан-клубів він названий
    • Сьогодні, 17:09
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    <p>ФК &laquo;Манчестер Сіті&raquo;</p>

    ФК «Манчестер Сіті»

    На мапі офіційних фан-клубів чемпіона АПЛ з’яилося місто Берегово

    Чемпіон Англії «Манчестер Сіті» визнав фан-клуб з Закарпаття офіційним.

    «Манчестер Сіті» додав український фан-клуб «містян» на карту офіційних груп підтримки клубу, повідомляє karpatnews.in.ua.

    Сторінка «Manchester City Ukraine» ведеться українською мовою, на карті фан-клубів він названий «Man City Beregovo», оскільки базується в місті Берегово, що на Закарпатті.

    Нагадаємо, що «Манчестер Сіті» приїхав до Радомишля, щоб привітати Зінченка з чемпіонством.

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