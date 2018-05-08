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    «Манчестер Сіті» приїхав до Радомишля, щоб привітати Зінченка з чемпіонством (відео)

    Зображення зі світлиною футболіста спроектували на замкову стіну
    «Манчестер Сіті» персонально привітав кожного з гравців, які доклали руку до чемпіонського сезону команди Хосепа Гвардіоли. Для того, щоб віддячити футболістам, представники клубу поїхали в рідні місця гравців і спроектували їх фото на значущих для міста будівлях. Спеціально для Олександра Зінченка «Манчестер Сіті»
    • Сьогодні, 17:58
    • Розсилка
    Олександр Зінченко
    Олександр Зінченко

    Зображення зі світлиною футболіста спроектували на замкову стіну

    «Манчестер Сіті» персонально привітав кожного з гравців, які доклали руку до чемпіонського сезону команди Хосепа Гвардіоли.

    Для того, щоб віддячити футболістам, представники клубу поїхали в рідні місця гравців і спроектували їх фото на значущих для міста будівлях.

    Спеціально для Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» відвідав і Радомишль на Житомирщині, щоб розмістити фото українця на одній із замкових стін.

    Нагадаємо, під час святкування чемпіонства Зінченко запам'ятався тим, що перекинув трофей Прем'єр-ліги.

    Джерело: xsport.ua

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