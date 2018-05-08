«Манчестер Сіті» приїхав до Радомишля, щоб привітати Зінченка з чемпіонством (відео)
- Сьогодні, 17:58
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Олександр Зінченко
Зображення зі світлиною футболіста спроектували на замкову стіну
«Манчестер Сіті» персонально привітав кожного з гравців, які доклали руку до чемпіонського сезону команди Хосепа Гвардіоли.
Для того, щоб віддячити футболістам, представники клубу поїхали в рідні місця гравців і спроектували їх фото на значущих для міста будівлях.
Спеціально для Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» відвідав і Радомишль на Житомирщині, щоб розмістити фото українця на одній із замкових стін.
Нагадаємо, під час святкування чемпіонства Зінченко запам'ятався тим, що перекинув трофей Прем'єр-ліги.
Джерело: xsport.ua