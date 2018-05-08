«Манчестер Сіті» приїхав до Радомишля, щоб привітати Зінченка з чемпіонством (відео)

Зображення зі світлиною футболіста спроектували на замкову стіну

«Манчестер Сіті» персонально привітав кожного з гравців, які доклали руку до чемпіонського сезону команди Хосепа Гвардіоли. Для того, щоб віддячити футболістам, представники клубу поїхали в рідні місця гравців і спроектували їх фото на значущих для міста будівлях. Спеціально для Олександра Зінченка «Манчестер Сіті»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко

Зображення зі світлиною футболіста спроектували на замкову стіну

«Манчестер Сіті» персонально привітав кожного з гравців, які доклали руку до чемпіонського сезону команди Хосепа Гвардіоли.

Для того, щоб віддячити футболістам, представники клубу поїхали в рідні місця гравців і спроектували їх фото на значущих для міста будівлях.

Спеціально для Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» відвідав і Радомишль на Житомирщині, щоб розмістити фото українця на одній із замкових стін.

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 7 Май 2018 в 5:37 PDT

Нагадаємо, під час святкування чемпіонства Зінченко запам'ятався тим, що перекинув трофей Прем'єр-ліги.

Джерело: xsport.ua