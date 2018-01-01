«Манчестер Юнайтед» у завершальному матчі 23-го туру чемпіонату Англії розгромив «Сток Сіті»
- Сьогодні, 08:30
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Фото: Getty Images
«Червоні дияволи» продовжують займати другу сходинку Прем'єр-ліги Англії
У понеділок, 16 січня, відбувся матч 23-го туру Прем'єр-ліги Англії з футболу.
У завершальному матчі туру «Манчестер Юнайтед» розгромив «Сток Сіті».
Чемпіонат Англії з футболу
23-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Сток Сіті» 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Валенсія (9), 2:0 - Марсьяль (38), 3:0 - Лукаку (72)
«Манчестер Юнайтед»: Де Геа, Джонс, Шоу, Валенсія, Смоллінг, Мата (Мактоміні, 83), Матич, Погба, Лінгард (Феллайні, 80), Марсьяль (Решфорд, 80), Лукаку
«Сток Сіті»: Батленд, Зума, Таймон (Віммер, 46), Бавер, Мартінс Інді, Шакірі, Флетчер, Аллен, Айрленд, Шупо-Мотінг (Собхі, 61), Крауч (Діуф, 70)
Попередження: Лінгард (63), Лукаку (67), Айрленд (68)