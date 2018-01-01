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    «Манчестер Юнайтед» у завершальному матчі 23-го туру чемпіонату Англії розгромив «Сток Сіті»

    «Червоні дияволи» продовжують займати другу сходинку Прем'єр-ліги Англії
    У понеділок, 16 січня, відбувся матч 23-го туру Прем'єр-ліги Англії з футболу. У завершальному матчі туру «Манчестер Юнайтед» розгромив «Сток Сіті». Чемпіонат Англії з футболу 23-й тур «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сіті» 3:0 (2:0) Голи: 1:0 - Валенсія (9), 2:0 - Марсьяль (38), 3:0 - Лукаку (72)
    • Сьогодні, 08:30
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    «Червоні дияволи» продовжують займати другу сходинку Прем'єр-ліги Англії

    У понеділок, 16 січня, відбувся матч 23-го туру Прем'єр-ліги Англії з футболу.

    У завершальному матчі туру «Манчестер Юнайтед» розгромив «Сток Сіті».

    Чемпіонат Англії з футболу

    23-й тур

    «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сіті» 3:0 (2:0)

    Голи: 1:0 - Валенсія (9), 2:0 - Марсьяль (38), 3:0 - Лукаку (72)

    «Манчестер Юнайтед»: Де Геа, Джонс, Шоу, Валенсія, Смоллінг, Мата (Мактоміні, 83), Матич, Погба, Лінгард (Феллайні, 80), Марсьяль (Решфорд, 80), Лукаку

    «Сток Сіті»: Батленд, Зума, Таймон (Віммер, 46), Бавер, Мартінс Інді, Шакірі, Флетчер, Аллен, Айрленд, Шупо-Мотінг (Собхі, 61), Крауч (Діуф, 70)

    Попередження: Лінгард (63), Лукаку (67), Айрленд (68)

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