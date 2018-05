«Манчестер Юнайтед» відмовився від ідеї купувати півзахисника «Шахтаря»

В англійському клубі не хочуть чекати ще два місяці

«Манчестер Юнайтед» збирається вийти з боротьби за півзахисника «Шахтаря» та збірної Бразилії Фреда.

Про це інформує Metro.co.uk, посилаючись на дані від власних джерел.

Manchester United ready to pull out of £53m deal to sign Fred from Shakhtar Donetsk https://t.co/yDXqrk2FFO