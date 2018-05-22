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    «Манчестер Юнайтед» відмовився від ідеї купувати півзахисника «Шахтаря»

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    Фред. Фото Getty Images - «Манчестер Юнайтед» відмовився від ідеї купувати півзахисника «Шахтаря»
    Фред. Фото Getty Images

    В англійському клубі не хочуть чекати ще два місяці

    «Манчестер Юнайтед» збирається вийти з боротьби за півзахисника «Шахтаря» та збірної Бразилії Фреда.

    Про це інформує Metro.co.uk, посилаючись на дані від власних джерел.

    Керівництво англійського клубу знає про інтерес «ПСЖ» до Фреда, а також про те, що бразилець збирається зробити свій вибір після Чемпіонату світу-2018.

    Але Жозе Моурінью не хоче чекати ще два місяці та збирається підписати хавбека на заміну Карріку якомога раніше.

    Відступні за Фреда – 60 мільйонів євро.

    Раніше основним претендентом на «гірника» вважався «Манчестер Сіті», який пропонував взимку 50 мільйонів, але зараз він перемкнувся на Жоржиньо.

    Джерело: Террикон

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