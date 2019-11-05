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    Маркевич розійшовся: з «Чорноморця» вигнали вже третього футболіста

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    Остап Маркевич просто безжальний - Маркевич розійшовся: з «Чорноморця» вигнали вже третього футболіста
    Остап Маркевич просто безжальний
    Фото із соцмереж

    Остап Миронович намагається навести лад в лавах одеського клубу

    Новий головний тренер першолігового одеського «Чорноморця» Остап Маркевич відразу після своєї появи в Одесі почав чистку складу.

    Першими при ньому покинули клуб нападник Володимир Коваль і екс-кандидат у збірну України, воротар Дмитро Безотосний. Але на цьому, за повідомленням «Українського футболу», Остап Миронович не зупинився.

    За обопільною згодою сторін, як це прийнято називати в останні роки, був розірваний контракт із оборонцем Максимом Войтиховським.

    В останніх матчах у складі «Чорноморця» все більше ігрового часу отримують вихованці клубної Академії.

    Під час зимового антракту команду, схоже, знову чекає чергова кадрова революція.

    Нагадаємо, що в чотирьох іграх з Маркевичем-молодшим на посаді головного тренера «Чорноморець» набрав сім очок і піднявся на дев’яте місце в турнірній таблиці першої української ліги.

     Читайте також: Маркевич назвав помічників у тренерському штабі «Чорноморця»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець Володимир Коваль Перша ліга Остап Маркевич Максим Войтиховський Дмитро Безотосний
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