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    Маркевич назвав помічників у тренерському штабі «Чорноморця»

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    Остап Маркевич - Маркевич назвав помічників у тренерському штабі «Чорноморця»
    Остап Маркевич
    Футбол 24

    У тренерському штабі одеситів відбулися зміни

    У тренерському штабі одеського «Чорноморця» з першої ліги футбольного чемпіонату сталися зміни.

    Клуб залишили тренер воротарів Володимир Тименко та тренер з фізпідготовки Роман Чуприна.

    Новими помічниками головного тренера Остапа Маркевича стали Сергій Атласюк, Андрій Ущаповський та Ігор Шуховцев, інформує прес-служба одеситів.

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    Після 13-ти турів «Чорноморець» посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці в першій лізі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець Перша ліга Остап Маркевич
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