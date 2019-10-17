Маркевич назвав помічників у тренерському штабі «Чорноморця»
Остап Маркевич
Футбол 24
У тренерському штабі одеситів відбулися зміни
У тренерському штабі одеського «Чорноморця» з першої ліги футбольного чемпіонату сталися зміни.
Клуб залишили тренер воротарів Володимир Тименко та тренер з фізпідготовки Роман Чуприна.
Новими помічниками головного тренера Остапа Маркевича стали Сергій Атласюк, Андрій Ущаповський та Ігор Шуховцев, інформує прес-служба одеситів.
Після 13-ти турів «Чорноморець» посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці в першій лізі.