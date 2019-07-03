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    Марсело втратив водійські права через відмову пройти перевірку на алкоголь

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    Марсело втратив водійські права через відмову пройти перевірку на алкоголь

    Раніше Марсело вже мав проблемами подібного характеру. У 2013 році він був викритий у водінні без прав

    Захисник мадридського «Реала» Марсело зіткнувся з проблемами з законом.

    В даний час 31-річний футболіст разом зі своєю сім'єю проводить відпустку в Ріо-де-Жанейро, оскільки головний тренер збірної Бразилії Тіте прийняв рішення не включати його в заявку на Кубок Америки, де національна команда вже дісталася до фіналу.

    Як повідомляє AS з посиланням на O Globo, 1 червня Марсело під час їзди на автомобілі зупинили співробітники поліції. Правоохоронці запідозрили, що спортсмен знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, і запропонували йому пройти тест. Захисник відмовився, у зв'язку з чим був змушений заплатити штраф у розмірі € 675. Пізніше місцева влада позбавили його водійських прав на один рік.

    Раніше Марсело вже мав проблемами подібного характеру. У 2013 році він був викритий у водінні без прав.

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