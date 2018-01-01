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    Мартен Фуркад не хоче бути прапороносцем Франції на закритті Ігор-2018

    Французький біатлоніст не бачить себе символом майбутнього команди Франції
    Мартен Фуркад, який завоював три золоті нагороди на Іграх-2018, зізнався, що не хоче бути прапороносцем Франції на церемонії-закриття змагань в Пхьончхані. Слова 29-річного спортсмена приводить видання ski-nordique.net: «Я був прапороносцем на церемонії закриття чотири роки тому в Сочі. Думаю, буде добре, якщо зараз це буде хтось інший.
    • Сьогодні, 20:45
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    Мартен Фуркад у ролі прапороносця. Фото:&nbsp;Getty Images
    Мартен Фуркад у ролі прапороносця. Фото: Getty Images

    Французький біатлоніст не бачить себе символом майбутнього команди Франції

    Мартен Фуркад, який завоював три золоті нагороди на Іграх-2018, зізнався, що не хоче бути прапороносцем Франції на церемонії-закриття змагань в Пхьончхані.

    Слова 29-річного спортсмена приводить видання ski-nordique.net:

    «Я був прапороносцем на церемонії закриття чотири роки тому в Сочі. Думаю, буде добре, якщо зараз це буде хтось інший. Прапороносець символізує майбутнє, не впевнений, що я - символ майбутнього команди Франції».

    Раніше Фуркад оцінив свій виступ на Іграх-2018, заявивши, що гордий показаними результатами.

    Нагадаємо, в олімпійській естафеті збірна Франції зайняла лише п'яте місце.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Франція
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