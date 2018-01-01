Мартен Фуркад не хоче бути прапороносцем Франції на закритті Ігор-2018
- Сьогодні, 20:45
-
Розсилка
Мартен Фуркад у ролі прапороносця. Фото: Getty Images
Французький біатлоніст не бачить себе символом майбутнього команди Франції
Мартен Фуркад, який завоював три золоті нагороди на Іграх-2018, зізнався, що не хоче бути прапороносцем Франції на церемонії-закриття змагань в Пхьончхані.
Слова 29-річного спортсмена приводить видання ski-nordique.net:
«Я був прапороносцем на церемонії закриття чотири роки тому в Сочі. Думаю, буде добре, якщо зараз це буде хтось інший. Прапороносець символізує майбутнє, не впевнений, що я - символ майбутнього команди Франції».
Раніше Фуркад оцінив свій виступ на Іграх-2018, заявивши, що гордий показаними результатами.
Нагадаємо, в олімпійській естафеті збірна Франції зайняла лише п'яте місце.