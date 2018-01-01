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    Матч «Динамо» - «Зоря» розсудить Абдула. Суддівські призначення на матчі 22-го туру Прем'єр-ліги

    Стали відомі суддівські призначення на матчі заключного туру першого етапу УПЛ
    Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив суддів на матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги. Субота, 3 березня «Зірка» - «Олександрія» - Максим Козиряцький (Запоріжжя) «Ворскла» - «Чорноморець» - Віктор Копієвський (Кропивницький) Неділя, 4
    • Сьогодні, 20:06
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    Стали відомі суддівські призначення на матчі заключного туру першого етапу УПЛ

    Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив суддів на матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.
     
    Субота, 3 березня
     
    «Зірка» - «Олександрія» - Максим Козиряцький (Запоріжжя)
     
    «Ворскла» - «Чорноморець» - Віктор Копієвський (Кропивницький)
     
    Неділя, 4 березня
     
    «Маріуполь» - «Олімпік» - Віталій Романов (Дніпро)
     
    «Сталь» - «Верес» - Ярослав Козик (Мукачеве)
     
    «Динамо» - «Зоря» - Анатолій Абдула (Харків)
     
    «Карпати» - «Шахтар» - Костянтин Труханов (Харків)

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