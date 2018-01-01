Матч «Динамо» - «Зоря» розсудить Абдула. Суддівські призначення на матчі 22-го туру Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 20:06
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Розсилка
Стали відомі суддівські призначення на матчі заключного туру першого етапу УПЛ
Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив суддів на матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.
Субота, 3 березня
«Зірка» - «Олександрія» - Максим Козиряцький (Запоріжжя)
«Ворскла» - «Чорноморець» - Віктор Копієвський (Кропивницький)
Неділя, 4 березня
«Маріуполь» - «Олімпік» - Віталій Романов (Дніпро)
«Сталь» - «Верес» - Ярослав Козик (Мукачеве)
«Динамо» - «Зоря» - Анатолій Абдула (Харків)
«Карпати» - «Шахтар» - Костянтин Труханов (Харків)