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    Тренер «Зеніта» дав невисоку оцінку грі Ракицького в Лізі чемпіонів

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    Сєргєй Сємак - Тренер «Зеніта» дав невисоку оцінку грі Ракицького в Лізі чемпіонів
    Сєргєй Сємак
    SB

    Газпромівська команда двічі програла представнику німецької бундесліги

    Тренер «Зеніта» Сєргєй Сємак дав невисоку оцінку діям захисників своєї команди разом з колишнім гравцем «Шахтаря» Ярославом Ракицьким після домашньої поразки в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького «Лейпцига». Газпромівська команда програла 0:2. До того «Зеніт» поступився німцям у виїзному матчі – 1:2.

    «Не вважаю, що гра в три центральні захисники була помилкою. Потрібно бути реалістами та керуватися можливостями гравців. Було б неправильно грати лише в чотири захисники з двома повільними центральними проти швидкісної команди», - передає слова Сємака sports.ru.

    Цю заяву тренер «Зеніта» зробив ще до того, як Ракицький оголосив про завершення виступів за збірну України, мотивуючи політичними чинниками.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга чемпіонів Ярослав Ракицький ФК Зеніт
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