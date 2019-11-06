Тренер «Зеніта» дав невисоку оцінку грі Ракицького в Лізі чемпіонів



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Сєргєй Сємак SB

Газпромівська команда двічі програла представнику німецької бундесліги

Тренер «Зеніта» Сєргєй Сємак дав невисоку оцінку діям захисників своєї команди разом з колишнім гравцем «Шахтаря» Ярославом Ракицьким після домашньої поразки в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького «Лейпцига». Газпромівська команда програла 0:2. До того «Зеніт» поступився німцям у виїзному матчі – 1:2.

«Не вважаю, що гра в три центральні захисники була помилкою. Потрібно бути реалістами та керуватися можливостями гравців. Було б неправильно грати лише в чотири захисники з двома повільними центральними проти швидкісної команди», - передає слова Сємака sports.ru.

Цю заяву тренер «Зеніта» зробив ще до того, як Ракицький оголосив про завершення виступів за збірну України, мотивуючи політичними чинниками.

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