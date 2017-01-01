Матч «Зоря» - «Шахтар» розсудить Бойко. Суддівські призначення на 19-й тур
- Сьогодні, 11:27
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Протистояння «Олександрія» - «Динамо» довірили Можаровському
Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 19-го туру Прем'єр-ліги України.
Про це повідомляє сайт Комітету арбітрів України.
9 грудня (субота)
«Маріуполь» - «Сталь»: Олександр Дердо (Чорноморськ)
«Чорноморець» - «Зірка»: Ігор Пасхал (Херсон)
«Верес» - «Карпати»: Віктор Копієвський (Кропивницький)
«Олімпік» - «Ворскла»: Микола Балакін (Київська область)
10 грудня (неділя)
«Зоря» - «Шахтар»: Сергій Бойко (Київська область)
«Олександрія» - «Динамо»: Юрій Можаровський (Львів)