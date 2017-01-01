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    Матч «Зоря» - «Шахтар» розсудить Бойко. Суддівські призначення на 19-й тур

    Протистояння «Олександрія» - «Динамо» довірили Можаровському
    Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 19-го туру Прем'єр-ліги України. Про це повідомляє сайт Комітету арбітрів України. 9 грудня (субота) «Маріуполь» - «Сталь»: Олександр Дердо (Чорноморськ) «Чорноморець» - «Зірка»: Ігор Пасхал (Херсон) «Верес» - «Карпати»:
    • Сьогодні, 11:27
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    Протистояння «Олександрія» - «Динамо» довірили Можаровському

    Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 19-го туру Прем'єр-ліги України.

    Про це повідомляє сайт Комітету арбітрів України.

    9 грудня (субота)

    «Маріуполь» - «Сталь»: Олександр Дердо (Чорноморськ)

    «Чорноморець» - «Зірка»: Ігор Пасхал (Херсон)

    «Верес» - «Карпати»: Віктор Копієвський (Кропивницький)

    «Олімпік» - «Ворскла»: Микола Балакін (Київська область)

    10 грудня (неділя)

    «Зоря» - «Шахтар»: Сергій Бойко (Київська область)

    «Олександрія» - «Динамо»: Юрій Можаровський (Львів)


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