Матчі «Валенсія» - «Аталанта» та «Хетафе» - «Інтер» пройдуть без глядачів



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Обережно, коронавірус

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Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Валенсія» - «Аталанта» 10 березня та перша гра 1/8 Ліги Європи «Хетафе» - «Інтер» 19 березня пройдуть без глядачів через поширення коронавируса.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля Рока.

Без такрож глядачів пройдуть баскетбольні матчі «Валенсія» - «Олімпія Мілан» 5 березня, «Жирона» - «Венеція» 19 березня.

«Всі спортивні заходи, в яких беруть участь команди з зон, що представляють ризик, будуть проводитися за закритими дверима», - сказав міністр.

Також раніше було рекомендовано провести при порожніх трибунах матчі «Барселона» - «Наполі» та «Севілья» - «Рома». Але рішення по даним матчам ще не прийнято.

Нагадаємо, що саме з футболу привіз до Іспанії коронавірус вболівальник «Валенсії» - він побував на нещасливому для себе й своєї команди матчі в Мілані.