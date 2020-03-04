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    Матчі «Валенсія» - «Аталанта» та «Хетафе» - «Інтер» пройдуть без глядачів

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    Обережно, коронавірус - Матчі «Валенсія» - «Аталанта» та «Хетафе» - «Інтер» пройдуть без глядачів
    Обережно, коронавірус

    У всьому винен китайський коронавірус, що став європейською проблемою

    Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Валенсія» - «Аталанта» 10 березня та перша гра 1/8 Ліги Європи «Хетафе» - «Інтер» 19 березня пройдуть без глядачів через поширення коронавируса.

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    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля Рока.

    Без такрож глядачів пройдуть баскетбольні матчі «Валенсія» - «Олімпія Мілан» 5 березня, «Жирона» - «Венеція» 19 березня.

    «Всі спортивні заходи, в яких беруть участь команди з зон, що представляють ризик, будуть проводитися за закритими дверима», - сказав міністр.

    Також раніше було рекомендовано провести при порожніх трибунах матчі «Барселона» - «Наполі» та «Севілья» - «Рома». Але рішення по даним матчам ще не прийнято.

    Нагадаємо, що саме з футболу привіз до Іспанії коронавірус вболівальник «Валенсії» - він побував на нещасливому для себе й своєї команди матчі в Мілані.

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