Міністр олімпійських справ Японії: Ігри-2020 можуть бути перенесені на кінець року



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Сейко Гашімото вже шукає юридичні хитрощі SportBuzzer

Натомість президент Міжнародного олімпійського комітету впевнений в успіху майбутньої Олімпіади

Олімпійський міністр Японії Сейко Гашімото заявила, що Ігри в Токіо 2020 року можуть бути відкладені з літа ближче до наступного року на тлі побоювань через спалах коронавірусу. Відповідаючи на запитання в парламенті Японії, Гашімото заявив, що контракт Токіо з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) «закликає провести Ігри до закінчення 2020 року».

Вона додала, що цю норму «можна інтерпретувати як дозвіл на відстрочку».

Ігри мають відбутися з 24 липня по 9 серпня.

«Ми робимо все можливе для того, щоб Ігри відбулися тоді, на коли вони заплановані», - додала Гашімото.

Згідно з угодою про розміщення, права на скасування Ігор залишаються за Міжнародним олімпійським комітетом.

Президент МОК Томас Бах каже, що його організація залишається «дуже впевнена щодо успіху» Ігор у Токіо.

«Хотів би заохотити всіх спортсменів продовжувати підготовку з великою впевненістю і максимальним завзяттям», - додав німець.

У результаті спалаху коронавірусу вже було скасовано чи відкладено низку гучних спортивних змагань, зокрема чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні з легкої атлетики та Ґран-прі Китаю, який був запланований на 19 квітня.

Коронавірус, котрий походить з Китаю, поширився на понад 60 країн і забрав до цього часу понад 3000 життів.

Сьогодні перший спалах корона вірусу зафіксовано в Україні.

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