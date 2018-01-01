Мазяр хоче провести спаринг «Акжайика» з колишнім клубом

«Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі»

Володимир Мазяр продовжує готувати «Акжайик» до старту нового сезону. Одним з спаринг-партнерів команди з Казахстану стане колишня команда фахівця. 25 січня «Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі», - про це повідомляє офіційний сайт казахстанської команди. Нагадаємо, що Мазяр очолював