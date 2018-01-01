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    Мазяр хоче провести спаринг «Акжайика» з колишнім клубом

    «Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі»
    Володимир Мазяр продовжує готувати «Акжайик» до старту нового сезону. Одним з спаринг-партнерів команди з Казахстану стане колишня команда фахівця. 25 січня «Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі», - про це повідомляє офіційний сайт казахстанської команди. Нагадаємо, що Мазяр очолював
    • Вчора, 22:28
    • Розсилка
    Володимир Мазяр. Фото: ФК Рух
    Володимир Мазяр. Фото: ФК Рух

    «Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі»

    Володимир Мазяр продовжує готувати «Акжайик» до старту нового сезону. Одним з спаринг-партнерів команди з Казахстану стане колишня команда фахівця.

    25 січня «Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі», - про це повідомляє офіційний сайт казахстанської команди.

    Нагадаємо, що Мазяр очолював «Сталь» з лютого 2013 по січень 2016.

    Зазначимо, що «Акжайик» останній товариський матч зіграв з представником РПЛ – «Амкаром». Зустріч завершилася перемогою команди українського фахівця з рахунком 1:0.

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