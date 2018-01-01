Мазяр хоче провести спаринг «Акжайика» з колишнім клубом
- Вчора, 22:28
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Володимир Мазяр. Фото: ФК Рух
«Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі»
Володимир Мазяр продовжує готувати «Акжайик» до старту нового сезону. Одним з спаринг-партнерів команди з Казахстану стане колишня команда фахівця.
25 січня «Акжайик» проведе контрольний матч проти кам'янської «Сталі», - про це повідомляє офіційний сайт казахстанської команди.
Нагадаємо, що Мазяр очолював «Сталь» з лютого 2013 по січень 2016.
Зазначимо, що «Акжайик» останній товариський матч зіграв з представником РПЛ – «Амкаром». Зустріч завершилася перемогою команди українського фахівця з рахунком 1:0.