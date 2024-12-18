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Зеленський зустрівся з Макроном у Брюсселі: про що говорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з Макроном у Брюсселі: про що говорили
Володимир Зеленський та його французький колега Емануель Макрон у Брюсселі, 18 грудня 2024 р.
фото: Офіс президента України

Головні теми, які обговорили під час зустрічі, – військова допомога та потреби українських воїнів

У Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Головні теми, які обговорили під час зустрічі, – військова допомога та потреби українських воїнів. Зеленський передав перелік того, що необхідне захисникам на полі бою, а також для посилення протиповітряної оборони й далекобійних спроможностей.

Він подякував Франції за всю надану оборонну підтримку, загальна сума якої становить понад 5 млрд євро, участь у більшості коаліцій «Рамштайну» та підготовку бригади «Анна Київська». Україна розраховує на початок підготовки другої бригади стратегічного резерву.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна цінує підтримку з боку Франції на євроінтеграційному шляху.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він проведе низку переговорів та візьме участь у засіданні Європейської ради. 

Теги: Еммануель Макрон Володимир Зеленський Франція Україна

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