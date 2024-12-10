Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України
Три медалі здобули одеські скелелази на Кубку України
фото: Одеська міська рада

Спортсменів до змагань підготували тренерки-викладачки Любов Зимова та Тетяна Пашаєва

5-7 грудня 2024 року у Кропивницькому пройшов Кубок України зі скелелазіння (швидкість). Про це пише Одеська міська рада.

У змаганнях брали участь 149 спортсменів: 67 жінок та 82 чоловіки.

Одесу на змаганнях представляли вихованці Одеської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву зі скелелазіння та Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць».

На етапі Кубка України вихованка СДЮСШОР зі скелелазіння Євгенія Колесник виборола срібну нагороду, а потім у фінальній частині змагань покращила свій результат та стала переможницею.

Вихованець Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць» Костянтин Павленко на етапі Кубка України виборов срібну нагороду.

Спортсменів до змагань підготували тренерки-викладачки Любов Зимова та Тетяна Пашаєва.

Нагадаємо, що 22-23 листопада в Ужгороді відбувся чемпіонат України із дзюдо серед молодших кадетів до 17 років. 

Читайте також:

Теги: чемпіонат України Кубок України скелелазіння медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя» 
Зеленський нагородив понад 800 військових, більшість із них – посмертно
11 листопада, 18:09
Олег Верняєв обвинуватив керівництво федерації спортивної гімнастики у корупції
Олег Верняєв обвинуватив керівництво федерації спортивної гімнастики у корупції
13 листопада, 01:33
Чемпіонат України з вільної боротьби: юний спортсмен з Львівщини виборов перше місце
Чемпіонат України з вільної боротьби: юний спортсмен з Львівщини виборов перше місце Соціальний проєкт
25 листопада, 22:27
Одеські спортсменки успішно виступили на чемпіонаті України із синхронного плавання
Одеситки зібрали колекцію медалей на чемпіонатах України з синхронного плавання
20 листопада, 11:02
Свій внесок у командну скарбничку зробили одесити
Одеські дзюдоїсти вибороли медалі національної першості
26 листопада, 10:52
Марія Гнесь з Чернівців на змаганнях виступала у категорії «юніори» і дійшла до фіналу, де поступилась росіянці Веронці Гашніковій з рахунком 3:4
Українські каратистки відмовились від фото з росіянкою на турнірі у Венеції
7 грудня, 18:17

Новини

Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України
Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України
Росія заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту
Росія заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту
В Одесі водій протягнув на дверях авто співробітника ТЦК
В Одесі водій протягнув на дверях авто співробітника ТЦК
Як Одеса готується до новорічно-різдвяних свят
Як Одеса готується до новорічно-різдвяних свят
Пушкін, Зоя Космодем’янська та Бабель. Одеса виділила кошти на демонтаж 13 пам'ятників
Пушкін, Зоя Космодем’янська та Бабель. Одеса виділила кошти на демонтаж 13 пам'ятників
На блокпосту під Одесою водій ВАЗа на смерть збив прикордонника
На блокпосту під Одесою водій ВАЗа на смерть збив прикордонника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
55K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
12K
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
9239
«Грузинська мрія» планує позбавити Саломе Зурабішвілі держохорони

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua