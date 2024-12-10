Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України

Три медалі здобули одеські скелелази на Кубку України

Спортсменів до змагань підготували тренерки-викладачки Любов Зимова та Тетяна Пашаєва

5-7 грудня 2024 року у Кропивницькому пройшов Кубок України зі скелелазіння (швидкість). Про це пише Одеська міська рада.

У змаганнях брали участь 149 спортсменів: 67 жінок та 82 чоловіки.

Одесу на змаганнях представляли вихованці Одеської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву зі скелелазіння та Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць».

На етапі Кубка України вихованка СДЮСШОР зі скелелазіння Євгенія Колесник виборола срібну нагороду, а потім у фінальній частині змагань покращила свій результат та стала переможницею.

Вихованець Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць» Костянтин Павленко на етапі Кубка України виборов срібну нагороду.

Спортсменів до змагань підготували тренерки-викладачки Любов Зимова та Тетяна Пашаєва.

Нагадаємо, що 22-23 листопада в Ужгороді відбувся чемпіонат України із дзюдо серед молодших кадетів до 17 років.