Титулована українська гімнастка у 22 роки завершила спортивну кар’єру
Останнім турніром Марії Височанської була Олімпіада-2024 у Парижі
Капітанка збірної України з художньої гімнастики в групових вправах Марія Височанська повідомила про завершення професійної кар'єри.
«Готова вам сказати дуже важливі слова для мене. Я закінчую свою спортивну карʼєру і ви більше не побачите мене на килимі. Тут хочу подякувати всім, хто був поруч ці 18 років», – ідеться у прощальному повідомленні 22-річної Височанської.
Останнім турніром Марії була Олімпіада-2024 у Парижі, де вона у складі збірної України посіла сьоме місце у фіналі групового багатоборства. Також у її активі шість медалей на чемпіонатах Європи, серед яких два золота. А також бронза на чемпіонаті світу-2023.
Раніше семирічна українка, яка втратила ногу через обстріл РФ, виграла турнір з гімнастики.Дівчинка вперше після поранення вийшла на килим та виступала з протезом.
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