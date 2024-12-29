Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулована українська гімнастка у 22 роки завершила спортивну кар’єру

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Титулована українська гімнастка у 22 роки завершила спортивну кар’єру
Марія Височанська повідомила прихильникам, що вони біьше не побачать її на килимі
фото з відкритих джерел

Останнім турніром Марії Височанської була Олімпіада-2024 у Парижі

Капітанка збірної України з художньої гімнастики в групових вправах Марія Височанська повідомила про завершення професійної кар'єри.

«Готова вам сказати дуже важливі слова для мене. Я закінчую свою спортивну карʼєру і ви більше не побачите мене на килимі. Тут хочу подякувати всім, хто був поруч ці 18 років», – ідеться у прощальному повідомленні 22-річної Височанської.

Останнім турніром Марії була Олімпіада-2024 у Парижі, де вона у складі збірної України посіла сьоме місце у фіналі групового багатоборства. Також у її активі шість медалей на чемпіонатах Європи, серед яких два золота. А також бронза на чемпіонаті світу-2023.

Титулована українська гімнастка у 22 роки завершила спортивну кар’єру фото 1

Раніше семирічна українка, яка втратила ногу через обстріл РФ, виграла турнір з гімнастики.Дівчинка вперше після поранення вийшла на килим та виступала з протезом.

Читайте також:

Теги: Марія Височанська Олімпіада художня гімнастика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У світі продовжують активно використовувати пошуковик Google
Що гуглив світ у 2024 році: підсумки сервісу Google Trends
13 грудня, 08:59
Ярослава у 2024 році встановила світовий рекорд, стрибнувши у висоту на 2,10 м
Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах
1 грудня, 19:09
Путін відклав проведення «Ігор дружби»
Крах «альтернативної Олімпіада». Путін переніс на невизначений термін «Ігри дружби»
2 грудня, 17:11

Новини

Титулована українська гімнастка у 22 роки завершила спортивну кар’єру
Титулована українська гімнастка у 22 роки завершила спортивну кар’єру
Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою
Чемпіон світу з боксу раптово помер за тиждень після переможного бою
Стали відомі статки Усика після двох перемог над Ф’юрі
Стали відомі статки Усика після двох перемог над Ф’юрі
Став відомий новий головний тренер збірної України з баскетболу
Став відомий новий головний тренер збірної України з баскетболу
Винна корова? Ексжурналіст розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика
Винна корова? Ексжурналіст розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика
Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
63K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
11K
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
11K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
9313
Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини

Новини

Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Вчора, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Вчора, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
27 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua