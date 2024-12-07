Трамп вже прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері

Сьогодні відбудеться зустріч Трампа з Макроном

Новообраний президент США Дональд Трамп прибув до столиці Франції, щоб взяти участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Це його перший закордонний візит після виборів у США. Про це повідомляє AFP та RFI.

Зазначається, що Трамп прибув в аеропорт Орлі на півдні Парижа приватним літаком.

Там він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном о 17:00 за київським часом. Переговори відбудуться у Єлисейському палаці.

Раніше повідомлялося, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

До словам, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.

У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.