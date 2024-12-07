Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вже прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вже прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері
Дональд Трамп прибув в аеропорт Орлі на півдні Парижа приватним літаком
фото з відкритих джерел

Сьогодні відбудеться зустріч Трампа з Макроном 

Новообраний президент США Дональд Трамп прибув до столиці Франції, щоб взяти участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Це його перший закордонний візит після виборів у США. Про це повідомляє AFP та RFI.

Зазначається, що Трамп прибув в аеропорт Орлі на півдні Парижа приватним літаком.

Там він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном о 17:00 за київським часом. Переговори відбудуться у Єлисейському палаці.

Раніше повідомлялося, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

До словам, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.

У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Еммануель Макрон Франція президент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Головний кремлівець – дебошир, і він постійно діє нахраписто та безцеремонно»
«Доктрина Трампа»: Америка мусить перевірити Путіна на міцність
4 грудня, 10:55
«Якщо Трамп «клюне» на наживку Путіна, Україну чекатимуть не дуже легкі часи»
Удар «Орешніком» по Дніпру – «наживка» Путіна для Трампа
27 листопада, 08:45
Бразилія цими днями приймає на саміті впливових політиків з усього світу
Країни G20 не згадували одного політика на саміті у Бразилії – Politico
19 листопада, 16:53
Трамп висловив упевненість, що Ґаббард відстоюватиме конституційні права та «забезпечуватиме мир на позиціях сили»
Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля
14 листопада, 00:43
Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні
Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ
13 листопада, 18:54
Як зазначають співрозмовники видання, четвертий і п’ятий пункти плану перемоги були розраховані на Трампа
Україна розробляла деякі пункти плану перемоги спеціально під Трампа – FT
12 листопада, 10:16
Україна має стати ініціатором створення Альянсу європейської безпекової ініціативи (AESI)
Україна має стати ініціатором створення Альянсу європейської безпекової ініціативи (AESI)
12 листопада, 07:16
Дональд Трамп перед виборами заявляв про підтримку України та готовність завершити війну за добу
Франція закликала «дати час» Трампу в питанні війни в Україні
11 листопада, 15:10
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС говоритиме зі Сполученими Штатами про важливість стримування російської загрози
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну
8 листопада, 20:01

Політика

Трамп вже прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері
Трамп вже прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері
Сирійські повстанці взяли під контроль велике місто Дар’а, сім’я Асада вже втекла до РФ
Сирійські повстанці взяли під контроль велике місто Дар’а, сім’я Асада вже втекла до РФ
Президент Південної Кореї виступив із заявою щодо воєнного стану
Президент Південної Кореї виступив із заявою щодо воєнного стану
Десята ніч протестів у Грузії: силовики жорстко розігнали мітингувальників
Десята ніч протестів у Грузії: силовики жорстко розігнали мітингувальників
США розгорнули 80 тисяч військових у Європі: яка причина
США розгорнули 80 тисяч військових у Європі: яка причина
Канада заборонила використання понад 300 видів зброї. Її хочуть передати Україні
Канада заборонила використання понад 300 видів зброї. Її хочуть передати Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 грудня 2024
7235
«Давайте визначимо майбутнє Сирії»: Ердоган пропонував допомогу Асаду, але є нюанс
5196
Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4505
Графіки відключення світла на 7 грудня: «Укренерго» оновило дані
3623
Релігія забороняє стріляти і навіть одягати форму. Що суд відповів набожному ухилянту

Новини

«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Сьогодні, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня
Вчора, 21:16
Графіки відключення світла на 7 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:12
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua