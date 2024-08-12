Після завершення Олімпіади ціна золотої медалі сягла рекорду

Олімпійські золоті медалі коштують більше, ніж будь-коли після того, як вартість металу зросла

Ціна золотої олімпійської медалі досягла рекордних $900

Золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900. Про це пише Bloomberg.

Зокрема, медалі містять шість грамів золота, ціна якого в середині липня злетіла до рекордних рівнів завдяки покупкам центральних банків, роздрібному попиту в Китаї та очікуванням пом'якшення грошово-кредитної політики США.

Цього року також значно зросли ціни на срібло, яке становить не менше ніж 92,5% від ваги золотих олімпійських медалей. Навіть із поправкою на інфляцію вартість медалей залишається найдорожчою за всю історію, а олімпійці виграють як від різкого зростання цін на дорогоцінні метали, так і від зростаючої ваги цих нагород.

Жовта лінія – ринкова ціна золота, скоригована на інфляцію, сіра гістограма – ринкова вартість сировини, з якої складається одна золота олімпійська медаль (всі ціни в $) Джерело: Bloomberg

Звичайно, медалі можуть коштувати набагато більше ринкової ціни сировини, з якої вони складаються. Наприклад, одну із золотих медалей Джессі Оуенса, завойовану в Берліні в 1936 році, було продано на аукціоні в 2013 році майже за $1,5 мільйона.

Нагадаємо, для України Олімпійські Ігри 2024 року у Парижі уже завершені. Усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди.

Літні Олімпійські ігри відбувались у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.