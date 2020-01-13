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    Мексиканський рестлер Ісус помер від наслідків невдалого бою (відео)

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    Ісус Альфонсо Ескобоза Уерта - Мексиканський рестлер Ісус помер від наслідків невдалого бою (відео)
    Ісус Альфонсо Ескобоза Уерта
    notus.com.mx

    Спортсмен з жовтня намагався відновитися після важкої травми

    У Мексиці помер відомий рестлер Ісус Альфонсо Ескобоза Уерта, який виступав з прізвиськом La Parka.

    Спортсмен безуспішно намагався відновитися після важкої травми. Ще у жовтні під час чергового бою він невдало вилетів за межі рингу та вдарився головою об металеву огорожу, інформує sport24.

    У наслідок травми у рестлера паралізувало руки, також він переламав кілька хребців. За час лікування спортсмену зробили кілька операцій, але врятувати життя в підсумку не змогли.

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    Мексиканському рестлеру було 54 роки. У ринзі він виступав у образі людського скелету.

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