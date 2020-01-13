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    На турнірі в Стамбулі борці з України та Грузії влаштували масове побоїще (відео)

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    Зурабі Ербоцонашвілі та Маґомед Закарієв запам'яталися в Стамбулі не боротьбою - На турнірі в Стамбулі борці з України та Грузії влаштували масове побоїще (відео)
    Зурабі Ербоцонашвілі та Маґомед Закарієв запам'яталися в Стамбулі не боротьбою
    Скрін-шот

    Гаряча кавказька кров з обох боків спалахнула миттєво

    Масовою бійкою завершилася зустріч борців вільного стилю з Грузії та України на міжнародному турнірі «Яшар Доґу» в Стамбулі (Туреччина).

    У півфіналі змагань вагової категорії до 79 кілограмів за десять секунд до завершення сутички грузинський борець Зурабі Ербоцонашвілі вів в рахунку 8:5. Протистояння було дуже жорстким і не зовсім чистим. У підсумку в українця Маґамеда Закарієва не витримали нерви, і він вдарив суперника в обличчя.

    Ербоцонашвілі теж не стримався, після чого в конфлікт втрутилися тренери та борці обох команд. Спочатку представник української команди, чеченський тренер, який почав працювати з Закарієвим нещодавно, атакував Ербоцонашвілі, зваливши його на килим потужним ударом. А потім вже головний тренер збірної Грузії Георгій Янтбелідзе завдав удару Закарієву.

    Рішенням дисциплінарної комісії Міжнародного союзу боротьби обидва борці з турніру в Стамбулі дискваліфіковані.

    Зауважимо, що Закарієв народився в Одесі. Його сім’я приїхала сюди з Грозного. Батько Маґамеда —герой чеченської війни Ахмед Закарієв. Він загинув 31 січня 2000 року в боях за Грозний.

    Маґамед і ще двоє його братів займаються боротьбою. Вони теж виступали у Стумбулі. Маґомед Закарієв у категорії до 97 кг посів там п’яте місце, а Алі Закарієв (до 74 кг) – дев’яте.

    Також Україну на турнірі «Яшар Доґу» представляв борець із Київщини Олексій Борута, який представляє категорію до 70 кг. Він поступився у чвертьфіналі.

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    вільна боротьба Олексій Борута Алі Закарієв Маґамед Закарієв Зурабі Ербоцонашвілі
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