На турнірі в Стамбулі борці з України та Грузії влаштували масове побоїще (відео)



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Зурабі Ербоцонашвілі та Маґомед Закарієв запам'яталися в Стамбулі не боротьбою Скрін-шот

Гаряча кавказька кров з обох боків спалахнула миттєво

Масовою бійкою завершилася зустріч борців вільного стилю з Грузії та України на міжнародному турнірі «Яшар Доґу» в Стамбулі (Туреччина).

У півфіналі змагань вагової категорії до 79 кілограмів за десять секунд до завершення сутички грузинський борець Зурабі Ербоцонашвілі вів в рахунку 8:5. Протистояння було дуже жорстким і не зовсім чистим. У підсумку в українця Маґамеда Закарієва не витримали нерви, і він вдарив суперника в обличчя.

Ербоцонашвілі теж не стримався, після чого в конфлікт втрутилися тренери та борці обох команд. Спочатку представник української команди, чеченський тренер, який почав працювати з Закарієвим нещодавно, атакував Ербоцонашвілі, зваливши його на килим потужним ударом. А потім вже головний тренер збірної Грузії Георгій Янтбелідзе завдав удару Закарієву.

Рішенням дисциплінарної комісії Міжнародного союзу боротьби обидва борці з турніру в Стамбулі дискваліфіковані.

Зауважимо, що Закарієв народився в Одесі. Його сім’я приїхала сюди з Грозного. Батько Маґамеда —герой чеченської війни Ахмед Закарієв. Він загинув 31 січня 2000 року в боях за Грозний.

Маґамед і ще двоє його братів займаються боротьбою. Вони теж виступали у Стумбулі. Маґомед Закарієв у категорії до 97 кг посів там п’яте місце, а Алі Закарієв (до 74 кг) – дев’яте.

Також Україну на турнірі «Яшар Доґу» представляв борець із Київщини Олексій Борута, який представляє категорію до 70 кг. Він поступився у чвертьфіналі.