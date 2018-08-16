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    Меморіал Баннікова. Україна, Туреччина та Литва здобули перемоги у першому турі

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    Фото прес-служби ФФУ - Меморіал Баннікова. Україна, Туреччина та Литва здобули перемоги у першому турі
    Фото прес-служби ФФУ

    У четвертому матчі була зафіксована нічия

    У середу, 15 серпня, відбулися матчі 1-го туру турніру пам’яті Віктора Баннікова серед збірних U-17.

    Найкращий результат у першому турі продемонстрували команди України та Туреччини, які завдяки перемогам із рахунком 2:0 відповідно над Словаччиною та Латвією очолили таблиці своїх груп.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Меморіал Баннікова – 2018 з футболу

    Матчі 1-го туру

    Група А

    Україна – Словаччина – 2:0 (0:0)

    Голи: Судаков (61), Кобак (80).

    Литва – Грузія – 1:2 (1:0)

    Голи: Бурба (14) – Морчіладзе (47), Абуашвілі (50).

    Група B

    Туреччина – Латвія – 2:0 (0:0)

    Голи: Акман (80+1, 80+4).

    Ізраїль – Білорусь – 2:2 (1:1)

    Голи: Габай (8), Ханізіс (66) – Плівт (40+1), Калінін (54).

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