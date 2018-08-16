Меморіал Баннікова. Україна, Туреччина та Литва здобули перемоги у першому турі
-
Розсилка
Фото прес-служби ФФУ
У четвертому матчі була зафіксована нічия
У середу, 15 серпня, відбулися матчі 1-го туру турніру пам’яті Віктора Баннікова серед збірних U-17.
Найкращий результат у першому турі продемонстрували команди України та Туреччини, які завдяки перемогам із рахунком 2:0 відповідно над Словаччиною та Латвією очолили таблиці своїх груп.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Меморіал Баннікова – 2018 з футболу
Матчі 1-го туру
Група А
Україна – Словаччина – 2:0 (0:0)
Голи: Судаков (61), Кобак (80).
Литва – Грузія – 1:2 (1:0)
Голи: Бурба (14) – Морчіладзе (47), Абуашвілі (50).
Група B
Туреччина – Латвія – 2:0 (0:0)
Голи: Акман (80+1, 80+4).
Ізраїль – Білорусь – 2:2 (1:1)
Голи: Габай (8), Ханізіс (66) – Плівт (40+1), Калінін (54).