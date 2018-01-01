  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Мер Бучі: Перейменування «Сталі» не буде

    Здійсниться тільки зміна юридичної адреси
    «Сталь» не планує змінювати назву клубу після переїзду в Бучу. Про це заявив мер міста Анатолій Федорук. Він зазначив, що зміні підлягатиме лише юридична адреса клубу. «Перейменування не буде, «Сталь»була і буде. Це клуб з історією. А історію юридичним рішенням не змінюють. Здійсниться тільки зміна юридичної адреси.
    • Сьогодні, 08:46
    • Розсилка
    Анатолій Федорчук. Фото:&nbsp;buha.com.ua
    Анатолій Федорчук. Фото: buha.com.ua

    Здійсниться тільки зміна юридичної адреси

    «Сталь» не планує змінювати назву клубу після переїзду в Бучу.

    Про це заявив мер міста Анатолій Федорук.

    Він зазначив, що зміні підлягатиме лише юридична адреса клубу.

    «Перейменування не буде, «Сталь»була і буде. Це клуб з історією. А історію юридичним рішенням не змінюють. Здійсниться тільки зміна юридичної адреси. У розпорядженні «Сталі» буде вся наша інфраструктура, звичайно, на умовах, прописаних в договорах», - зазначив він.

    «Для міста переїзд клубу означатиме розвиток і популяризацію спорту. А також іншу увагу до Бучі і розвиток самої інфраструктури, зайнятість на об'єктах», - сказав Федорчук.

    Нагадаємо, «Сталь» з літа грає на київській «Оболонь-Арені», а раніше в УПЛ виступала на «Метеорі» в Дніпрі.

    Перед виходом в Прем'єр-лігу в 2015 році «Сталь» розпочала реконструкцію стадіону в Кам'янському, але не зуміла її закінчити через відсутність фінансування.

    Раніше повідомлялося, що кам'янські вболівальники виступили проти використання клубом бренду «Сталь» і планують створити новий клуб.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга «Сталь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ