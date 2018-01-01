Мер Бучі: Перейменування «Сталі» не буде

Здійсниться тільки зміна юридичної адреси

«Сталь» не планує змінювати назву клубу після переїзду в Бучу. Про це заявив мер міста Анатолій Федорук. Він зазначив, що зміні підлягатиме лише юридична адреса клубу. «Перейменування не буде, «Сталь»була і буде. Це клуб з історією. А історію юридичним рішенням не змінюють. Здійсниться тільки зміна юридичної адреси.



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Анатолій Федорчук. Фото: buha.com.ua

Здійсниться тільки зміна юридичної адреси

«Сталь» не планує змінювати назву клубу після переїзду в Бучу.

Про це заявив мер міста Анатолій Федорук.

Він зазначив, що зміні підлягатиме лише юридична адреса клубу.

«Перейменування не буде, «Сталь»була і буде. Це клуб з історією. А історію юридичним рішенням не змінюють. Здійсниться тільки зміна юридичної адреси. У розпорядженні «Сталі» буде вся наша інфраструктура, звичайно, на умовах, прописаних в договорах», - зазначив він.

«Для міста переїзд клубу означатиме розвиток і популяризацію спорту. А також іншу увагу до Бучі і розвиток самої інфраструктури, зайнятість на об'єктах», - сказав Федорчук.

Нагадаємо, «Сталь» з літа грає на київській «Оболонь-Арені», а раніше в УПЛ виступала на «Метеорі» в Дніпрі.

Перед виходом в Прем'єр-лігу в 2015 році «Сталь» розпочала реконструкцію стадіону в Кам'янському, але не зуміла її закінчити через відсутність фінансування.

Раніше повідомлялося, що кам'янські вболівальники виступили проти використання клубом бренду «Сталь» і планують створити новий клуб.

Джерело: sportarena.com