Мер Бучі: Перейменування «Сталі» не буде
- Сьогодні, 08:46
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Здійсниться тільки зміна юридичної адреси
«Сталь» не планує змінювати назву клубу після переїзду в Бучу.
Про це заявив мер міста Анатолій Федорук.
Він зазначив, що зміні підлягатиме лише юридична адреса клубу.
«Перейменування не буде, «Сталь»була і буде. Це клуб з історією. А історію юридичним рішенням не змінюють. Здійсниться тільки зміна юридичної адреси. У розпорядженні «Сталі» буде вся наша інфраструктура, звичайно, на умовах, прописаних в договорах», - зазначив він.
«Для міста переїзд клубу означатиме розвиток і популяризацію спорту. А також іншу увагу до Бучі і розвиток самої інфраструктури, зайнятість на об'єктах», - сказав Федорчук.
Нагадаємо, «Сталь» з літа грає на київській «Оболонь-Арені», а раніше в УПЛ виступала на «Метеорі» в Дніпрі.
Перед виходом в Прем'єр-лігу в 2015 році «Сталь» розпочала реконструкцію стадіону в Кам'янському, але не зуміла її закінчити через відсутність фінансування.
Раніше повідомлялося, що кам'янські вболівальники виступили проти використання клубом бренду «Сталь» і планують створити новий клуб.
Джерело: sportarena.com