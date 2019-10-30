Мешканці Маямі висловилися проти етапу Формули-1 у місті



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Проти проведення змагань містяни висловилися на громадських слуханням

Мешканці Маямі висловилися на громадських слуханнях проти проведення в місті етапу Формули-1.

За підсумками слухань міська влада запровадила заборону на перекриття вулиць у житлових кварталах. Відтак організаторам гонки доведеться міняти марштрут траси та проводити в грудні громадські слухання щодо перспектив Формули-1 у Маямі, інформує motorsport.com.

Раніше власники Формули-1 домовилися з оргкомітетом гонки в Маямі про проведення етапу 2021 року.