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    Мессі перевершив Роналду за кількістю голів у Лізі чемпіонів за один клуб

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    Мессі перевершив Роналду за кількістю голів у Лізі чемпіонів за один клуб
    Фото: twitter.com/BleacherReport

    І Кріштіану навряд чи зможе тепер якось вплинути на такий рекорд

    Нападник «Барселони» Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:1).

    Цей гол став для 31-річного аргентинця 106-м у найпрестижнішому турнірі Європи.

    При цьому, всі свої м'ячі він забив саме за каталонську команду, інформує Squawka.

    Таким чином, Мессі обійшов Кріштіану Роналду та став рекордсменом за кількістю голів за один клуб.

    У португальця 105 м'ячів у складі «Реалу», але в цілому він забив 121 гол у Лізі чемпіонів.

    У поточному розіграші у Ліонеля шість голів у трьох матчах – у першій грі з ПСВ (4:0) він зробив хет-трик, а у матчі з «Тоттенгемом» (4:2) – дубль.

    Обидві зустрічі з «Інтером» 31-річний гравець пропустив через травму.

    Мессі наздогнав форварда «Баварії» Роберта Левандовськи в гонці бомбардирів і ділить з ним перше місце – по шість голів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів рекорд Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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