Мессі перевершив Роналду за кількістю голів у Лізі чемпіонів за один клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: twitter.com/BleacherReport

І Кріштіану навряд чи зможе тепер якось вплинути на такий рекорд

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:1).

Цей гол став для 31-річного аргентинця 106-м у найпрестижнішому турнірі Європи.

При цьому, всі свої м'ячі він забив саме за каталонську команду, інформує Squawka.

Таким чином, Мессі обійшов Кріштіану Роналду та став рекордсменом за кількістю голів за один клуб.

У португальця 105 м'ячів у складі «Реалу», але в цілому він забив 121 гол у Лізі чемпіонів.

Lionel Messi (106) has now scored more Champions League goals for a single club than anyone else in the competition's history.



Lionel Messi (106)

Cristiano Ronaldo (105)



Just Messi doing Messi things. pic.twitter.com/lWv8P1WXeJ — Squawka Football (@Squawka) 28 листопада 2018 р.

У поточному розіграші у Ліонеля шість голів у трьох матчах – у першій грі з ПСВ (4:0) він зробив хет-трик, а у матчі з «Тоттенгемом» (4:2) – дубль.

Обидві зустрічі з «Інтером» 31-річний гравець пропустив через травму.

Мессі наздогнав форварда «Баварії» Роберта Левандовськи в гонці бомбардирів і ділить з ним перше місце – по шість голів.