Мессі перевершив Роналду за кількістю голів у Лізі чемпіонів за один клуб

І Кріштіану навряд чи зможе тепер якось вплинути на такий рекорд

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:1).

Цей гол став для 31-річного аргентинця 106-м у найпрестижнішому турнірі Європи.

При цьому, всі свої м'ячі він забив саме за каталонську команду, інформує Squawka.

Таким чином, Мессі обійшов Кріштіану Роналду та став рекордсменом за кількістю голів за один клуб.

У португальця 105 м'ячів у складі «Реалу», але в цілому він забив 121 гол у Лізі чемпіонів.

Lionel Messi (106) has now scored more Champions League goals for a single club than anyone else in the competition's history.



Lionel Messi (106)

Cristiano Ronaldo (105)



Just Messi doing Messi things. pic.twitter.com/lWv8P1WXeJ