Мессі – перший в історії гравець, який оформив вісім хет-триків у Лізі чемпіонів

Ліонель у цьому показнику випередив Кріштіану Роналду

«Барселона» розгромила ПСВ у матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (4:0).

А хет-триком відзначився нападник «синьо-гранатових» Ліонель Мессі.

Аргентинець відкрив рахунок ударом зі штрафного на 31-й хвилині, ставши автором першого гола Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

На 77-й хвилині він забив другий свій гол, на 87-й – третій.

Для Мессі – це восьмий хет-трик у Лізі чемпіонів. І він став першим гравцем, кому підкорилася ця позначка, інформує Tribuna.com з посиланням на Squawka.

Lionel Messi is the first player in Champions League history to score eight hat-tricks in the competition.



Going where no GOAT has gone before. pic.twitter.com/waP8RoTsZ6