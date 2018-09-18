Мессі – перший в історії гравець, який оформив вісім хет-триків у Лізі чемпіонів
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Розсилка
Ліонель у цьому показнику випередив Кріштіану Роналду
«Барселона» розгромила ПСВ у матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (4:0).
А хет-триком відзначився нападник «синьо-гранатових» Ліонель Мессі.
Аргентинець відкрив рахунок ударом зі штрафного на 31-й хвилині, ставши автором першого гола Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.
На 77-й хвилині він забив другий свій гол, на 87-й – третій.
Для Мессі – це восьмий хет-трик у Лізі чемпіонів. І він став першим гравцем, кому підкорилася ця позначка, інформує Tribuna.com з посиланням на Squawka.
Lionel Messi is the first player in Champions League history to score eight hat-tricks in the competition.— Squawka Football (@Squawka) 18 вересня 2018 р.
Going where no GOAT has gone before. pic.twitter.com/waP8RoTsZ6
Окрім того, як інформує Mister Chip, Мессі став третім гравцем в історії, хто забивав у 14-ти або більше розіграшах Ліги чемпіонів.
До нього це досягнення підкорилося Раяну Гіггзу (16) і Раулю (15).
При цьому Мессі забиває у 14-му сезоні Ліги чемпіонів поспіль, і він повторив досягнення Рауля.