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    Мессі – перший в історії гравець, який оформив вісім хет-триків у Лізі чемпіонів

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    Ліонель Мессі. Фото: twitter.com/fcbarcelona - Мессі – перший в історії гравець, який оформив вісім хет-триків у Лізі чемпіонів
    Ліонель Мессі. Фото: twitter.com/fcbarcelona

    Ліонель у цьому показнику випередив Кріштіану Роналду

    «Барселона» розгромила ПСВ у матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (4:0).

    А хет-триком відзначився нападник «синьо-гранатових» Ліонель Мессі.

    Аргентинець відкрив рахунок ударом зі штрафного на 31-й хвилині, ставши автором першого гола Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

    На 77-й хвилині він забив другий свій гол, на 87-й – третій.

    Для Мессі – це восьмий хет-трик у Лізі чемпіонів. І він став першим гравцем, кому підкорилася ця позначка, інформує Tribuna.com з посиланням на Squawka.

    Окрім того, як інформує Mister Chip, Мессі став третім гравцем в історії, хто забивав у 14-ти або більше розіграшах Ліги чемпіонів.

    До нього це досягнення підкорилося Раяну Гіггзу (16) і Раулю (15).

    При цьому Мессі забиває у 14-му сезоні Ліги чемпіонів поспіль, і він повторив досягнення Рауля.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліонель Мессі
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