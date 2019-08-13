  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мессі попросив Неймара не переходити в «Реал», а повернутися в «Барселону»

    • Розсилка
    Мессі попросив Неймара не переходити в «Реал», а повернутися в «Барселону»

    Неймар виступав за «Барселону» з 2013 по 2017 рік

    Аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі включився в переговори щодо трансферу бразильського форварда «ПСЖ» Неймара, стверджує Marca.

    За даними джерела, Мессі подзвонив бразильцеві і попросив його не переходити в «Реал», а повернутися в «Барселону».

    Раніше повідомлялося, що «Реал» лідирує в боротьбі за Неймара, так як «ПСЖ» не хоче продавати футболіста в «Барселону» через погані відносини з каталонським клубом. Нагадаємо, що Неймар виступав за «Барселону» з 2013 по 2017 рік.

    У минулому сезоні 27-річний нападник взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також віддав 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона Неймар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ