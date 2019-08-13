Мессі попросив Неймара не переходити в «Реал», а повернутися в «Барселону»



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Неймар виступав за «Барселону» з 2013 по 2017 рік

Аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі включився в переговори щодо трансферу бразильського форварда «ПСЖ» Неймара, стверджує Marca.

За даними джерела, Мессі подзвонив бразильцеві і попросив його не переходити в «Реал», а повернутися в «Барселону».

Раніше повідомлялося, що «Реал» лідирує в боротьбі за Неймара, так як «ПСЖ» не хоче продавати футболіста в «Барселону» через погані відносини з каталонським клубом. Нагадаємо, що Неймар виступав за «Барселону» з 2013 по 2017 рік.

У минулому сезоні 27-річний нападник взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також віддав 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.

Джерело: Чемпионат.com