Прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були як брати та сестри»

Соболенко заявила, що українці та білоруси тісно пов'язані один з одним

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з Лукашенком та підписувала листа на його підтримку

Перша ракетка світу та прихильниця диктатора Олександра Лукашенка білоруска Аріна Соболенко прокоментувала відмову українських тенісистів тиснути руки росіянам та білорусам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vogue.

Заява Соболенко

«Те, що не тиснуть руки – я поважаю цю позицію. Я знаю, що це не особисте. Вони надсилають певний сигнал.

Але мені було важко через ту кількість ненависті, яку я отримувала від людей у ​​турі. Один тренер взагалі збожеволів, заявивши, що це я кидаю бомби.

Очевидно, що я хочу миру для всіх. Я не хочу, щоб ця війна тривала. Їм треба сісти за стіл переговорів та шляхом переговорів розібратися з усім цим.

Але я також вважаю, що спорт – це платформа та місце, де ми можемо об'єднуватись, а не боротися один з одним так, ніби у нас своя власна війна. Об'єднуватись, бути разом, демонструвати мир. Довгий час українці та білоруси були як брати та сестри. Ми однакові. Ми всі тісно пов'язані один з одним. А зараз між нами величезний мур, і я не знаю, чи зникне він колись», – сказала Соболенко.

Підтримка Соболенко Путіна

Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.

Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.



"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) April 16, 2026

Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».