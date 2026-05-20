«Фрайбург» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на фінал Ліги Європи

Перший єврокубковий трофей розіграють у середу ввечері

Сьогодні, 20 травня 2026 року, німецький «Фрайбург» на стадіоні «Бешикташ Парк» у турецькому Стамбулі зустрінеться з бірмінгемською «Астон Віллою» у фіналі Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів на матч «Фрайбург» – «Астон Вілла»

Привабливішими на 11:10 20 травня виглядають шанси англійського колективу, вважають фахівці GGBET. Імовірну перемогу баденців оцінено коефіцієнтом 5,28. Натомість на потенційну звитягу «вілланів» закладено бал 1,72. Нічия в основний час запропонована з кефом 3,82. Трохи менший розрив склався щодо переможця турніру. На успіх «Фрайбурга» виставлено бал 3,32. Тріумф же «Астон Вілли» оцінено кефом 1,35. Зате на тотал більше 3,0 запропоновано коефіцієнт 2,85.

Передматчевий стан команд

Суперники зосередилися на виступах на євроарені, тож не можуть похизуватися стабільними результатами в національних чемпіонатах. Баденці в останніх трьох турах Бундесліги встигли зіграти внічию, програти та перемогти. Мирову з голом оборонця Лінгарта «Фрайбург» розписав із «Вольфсбургом» (1:1). Далі підопічні Юліана Шустера з дублем форварда Матановіча поступилися «Гамбургу» (2:3). А в суботу несподівано розгромили РБ «Лейпциг» (4:1) зусиллями півзахисника Бесте, того ж Матановіча, центрбека Гінтера та вінгера Шерганта.

Натомість «віллани» спершу поступилися лондонському «Тоттенгему» (1:2) у Прем'єр-лізі з голом півзахисника Буендіа. Далі команда Унаї Емері розійшлася миром із «Бернлі» (2:2) стараннями хавбека Барклі та нападника Воткінса. Минулої п'ятниці бірмінгемці розібралися з «Ліверпулем» (4:2). Забиті м'ячі до свого активу записали хавбек Роджерс, той же Воткінс (дубль) і півзахисник Макгінн.

У півфіналі Ліги Європи обидві команди після виїзних поразок здобули впевненіші перемоги вдома. «Фрайбург» із голом хавбека Гріфо програв португальській «Бразі» на виїзді (1:2). Зате вдома баденці перекрили цей дефіцит щодо «зброярів» (3:1) зусиллями оборонця Кюблера (дубль) та хавбека Манзамбі. «Астон Вілла» же після невдачі з «Ноттінгем Форест» на виїзді (0:1) влаштувала «лісникам» розгром удома (4:0). Голами відзначилися Воткінс, Буендіа та Макгінн (двічі).

Орієнтовні склади команд

«Фрайбург»: Атуболу – Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Трой – Еггештайн, Манзамбі – Бесте, Гьолер, Гріфо – Матановіч

«Астон Вілла»: Мартінес – Кеш, Конса, Торрес, Дінь – Ліндельоф, Тілеманс – Макгінн, Роджерс, Буендіа – Воткінс

Історія очних зустрічей

«Віллани» вперше зустрінуться з «Фрайбургом». Утім, спогади про поєдинки проти німецьких команд у бірмінгемців загалом позитивні. Зокрема, «Астон Вілла» переграла мюнхенську «Баварію» (1:0) у фіналі Кубка чемпіонів 1981/82. Ще раз мінімально здолати німецького гранда вдалося на груповому етапі Ліги чемпіонів 2024/25. Також англійський колектив перетинався з берлінським «Динамо» (перемога та поразка), РБ «Лейпциг» (перемога) та «Гамбургом» (поразка).

Натомість баденці провели чотири поєдинки проти представника чемпіонату Англії. Упродовж кампанії 2023/24 Ліги Європи жереб двічі зводив «Фрайбург» із лондонським «Вест Гемом». На груповому етапі два рази гору взяли «залізяки» з британської столиці (2:1, 2:0). А от в 1/8 фіналу німецький колектив розпочав із домашньої перемоги (1:0). Щоправда, в матчі-відповіді «Вест Гем» просто розбив «Фрайбург» (5:0).

Де дивитися матч «Фрайбург» – «Астон Вілла»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».