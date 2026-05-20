ЗСУ на фронті знищили російського футболіста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
На аматорському рівні Самохін (ліворуч) грав за команди «Газм'яс» та «Граніт» з Озерська
Прощання з ліквідованим окупантом Самохіним відбудеться у п'ятницю, 22 травня 2026 року

Сили оборони ліквідували російського окупанта Леоніда Самохіна. Про це повідомляє «Главком».

Леоніда Самохін народився 23 жовтня 1986 року.

Багато років займався футболом. На аматорському рівні грав за команди «Газм'яс» та «Граніт» з Озерська (Челябінська область).

Російські пропагандисти зазначають, що окупант Самохін був ліквідований 30 січня 2025 року, однак його тіло було знайдене лише нещодавно.

Екстренер «Газм'яса» та «Граніта» Геннадій Мокробородов заявив, що «Льоня був дуже розумний технічний футболіст, з гарною дистанційною швидкістю, ударом».

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у п'ятницю, 22 травня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

ЗСУ на фронті знищили російського футболіста
Ярмоленко: Такий клуб, як «Динамо», не може завершити сезон без трофеїв
«Фрайбург» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на фінал Ліги Європи
Легендарний англійський футболіст назвав найкращого тренера в історії
Клуб Боброва не зіграє у фіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
«Чернігів» – «Динамо»: коли та де дивитися фінал Кубка України
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
