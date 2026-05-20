«Фрайбург» – «Астон Вілла»: де дивитися фінал Ліги Європи

Вже сьогодні, 20 травня 2026 року, визначиться переможець Ліги Європи

Сьогодні, 20 травня 2026 року, німецький «Фрайбург» на стадіоні «Бешикташ Парк» у турецькому Стамбулі зустрінеться з бірмінгемською «Астон Віллою» у фіналі Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Фрайбург» – «Астон Вілла»

У прямому ефірі поєдинок «Фрайбург» – «Астон Вілла» покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

У півфіналі Ліги Європи обидві команди після виїзних поразок здобули впевненіші перемоги вдома. «Фрайбург» із голом хавбека Гріфо програв португальській «Бразі» на виїзді (1:2). Зате вдома баденці перекрили цей дефіцит щодо «зброярів» (3:1) зусиллями оборонця Кюблера (дубль) та хавбека Манзамбі.

«Астон Вілла» же після невдачі з «Ноттінгем Форест» на виїзді (0:1) влаштувала «лісникам» розгром удома (4:0). Голами відзначилися Воткінс, Буендіа та Макгінн (двічі).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)