Екстренер «Харківських Соколів» очолив «Київ-Баскет»

У сезоні 2025/26 «Харківські Соколи» під керівництвом Плеханова посіли друге місце в регулярному чемпіонаті
фото: ФБУ
Столичний «Київ-Баскет» оголосив, що новим головним тренером команди буде Валерій Плеханов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Фахівець із великим досвідом, багаторічний асистент головного тренера національної збірної України, головний тренер молодіжних збірних України протягом багатьох років поведе нашу команду до нових перемог у новому сезоні», – оголосив «Київ-Баскет».

Плеханов замінить у «Київ-Баскеті» Дмитра Забірченка, який в свою чергу став головним тренером «Харківських Соколів».

Валерій Плеханов має багаторічний досвід роботи в українському баскетболі. Він працював із БК «ДніпроАзот» та БК «Донецьк», який виводив у фінал Суперліги у сезоні 2013/2014. Тренував «Кривбас», з яким завоював бронзові медалі сезону 2015/2016, очолював БК «Запоріжжя», з яким вигравав регулярний чемпіонат та ставав бронзовим призером у сезоні 2018/2019, а в сезоні 2020/21 вивів «Запоріжжя» у фінал Суперліги, де поступився Прометею.

У сезоні 2025/26 «Харківські Соколи» під керівництвом Валерія Плеханова, посіли друге місце в регулярному чемпіонаті, але завершили плейоф на четвертому місці, програвши в півфіналі «Київ-Баскету» (1-2) та «Рівному» в серії за бронзу (1-2). Після завершення сезону «Соколи» оголосили про припинення співпраці з Валерієм Плехановим.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були як брати та сестри»
Екстренер «Харківських Соколів» очолив «Київ-Баскет»
