«Металіст 1925» переглядає чотирьох бразильців

З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти

«Металіст 1925» продовжує підготовку до другої частини сезону. У четвер команда провела двосторонній матч, повідомляє прес-служба харківського клубу. Після 40-хвилинної пробіжки і розминки тренерський штаб поділив хлопців на дві команди і вони зіграли два тайми по 25 хвилин. У спарингу брало участь кілька футболістів, які перебувають



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Фото: ФК Металіст 1925

З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти

«Металіст 1925» продовжує підготовку до другої частини сезону.

У четвер команда провела двосторонній матч, повідомляє прес-служба харківського клубу.

Після 40-хвилинної пробіжки і розминки тренерський штаб поділив хлопців на дві команди і вони зіграли два тайми по 25 хвилин.

У спарингу брало участь кілька футболістів, які перебувають на перегляді.

Це два доморощених футболіста, а також чотири легіонери з Бразилії.

Також Олександр Іванов подивився в справі хавбека «юніорів» Михайла Мазуна.

Всі вони зіграли по тайму, діють на позиціях в центральній частині поля.

З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти.