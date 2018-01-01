«Металіст 1925» переглядає чотирьох бразильців
- Сьогодні, 10:50
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Фото: ФК Металіст 1925
З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти
«Металіст 1925» продовжує підготовку до другої частини сезону.
У четвер команда провела двосторонній матч, повідомляє прес-служба харківського клубу.
Після 40-хвилинної пробіжки і розминки тренерський штаб поділив хлопців на дві команди і вони зіграли два тайми по 25 хвилин.
У спарингу брало участь кілька футболістів, які перебувають на перегляді.
Це два доморощених футболіста, а також чотири легіонери з Бразилії.
Також Олександр Іванов подивився в справі хавбека «юніорів» Михайла Мазуна.
Всі вони зіграли по тайму, діють на позиціях в центральній частині поля.
З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти.