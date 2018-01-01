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    «Металіст 1925» переглядає чотирьох бразильців

    З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти
    «Металіст 1925» продовжує підготовку до другої частини сезону. У четвер команда провела двосторонній матч, повідомляє прес-служба харківського клубу. Після 40-хвилинної пробіжки і розминки тренерський штаб поділив хлопців на дві команди і вони зіграли два тайми по 25 хвилин. У спарингу брало участь кілька футболістів, які перебувають
    • Сьогодні, 10:50
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    Фото: ФК Металіст 1925
    Фото: ФК Металіст 1925

    З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти

    «Металіст 1925» продовжує підготовку до другої частини сезону.

    У четвер команда провела двосторонній матч, повідомляє прес-служба харківського клубу.

    Після 40-хвилинної пробіжки і розминки тренерський штаб поділив хлопців на дві команди і вони зіграли два тайми по 25 хвилин.

    У спарингу брало участь кілька футболістів, які перебувають на перегляді.

    Це два доморощених футболіста, а також чотири легіонери з Бразилії.

    Також Олександр Іванов подивився в справі хавбека «юніорів» Михайла Мазуна.

    Всі вони зіграли по тайму, діють на позиціях в центральній частині поля.

    З двома латиноамериканцями клуб вже підписав попередні контракти.

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