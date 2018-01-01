«Металіст 1925» взяв на перегляд чотирьох бразильців
- Вчора, 21:40
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Фото: ФК Металіст 1925
З двома вже укладені попередні контракти
До харківського «Металіста 1925» приєдналися чотири бразильських футболіста.
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Потенційними новачками команди стали 21-річні атакуючий півзахисник Віліам Марсіліо і вінгер Луїз Фернандо, з якими вже укладено попередні контракти.
Також приєдналися високорослий опорний півзахисник Жорже Жуніор і 17-річний форвард Аллан.
Всі вони вже в понеділок зможуть зіграти в стартовому матчі проти «Ворскли» U-21 в Кубку Віктора Пожечевського, який пройде в понеділок, 5 лютого.
«Металіст 1925» виступає в Другій лізі України.
Команда пішла на зимову перерву другою, набравши в групі Б 51 очко за 22 туру.
Харків'ян на два очки випереджає «Дніпро-1».