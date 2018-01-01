«Металіст 1925» взяв на перегляд чотирьох бразильців

З двома вже укладені попередні контракти

До харківського «Металіста 1925» приєдналися чотири бразильських футболіста. Про це повідомив офіційний сайт клубу. Потенційними новачками команди стали 21-річні атакуючий півзахисник Віліам Марсіліо і вінгер Луїз Фернандо, з якими вже укладено попередні контракти. Також приєдналися високорослий опорний півзахисник Жорже Жуніор і



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Фото: ФК Металіст 1925

З двома вже укладені попередні контракти

До харківського «Металіста 1925» приєдналися чотири бразильських футболіста.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Потенційними новачками команди стали 21-річні атакуючий півзахисник Віліам Марсіліо і вінгер Луїз Фернандо, з якими вже укладено попередні контракти.

Також приєдналися високорослий опорний півзахисник Жорже Жуніор і 17-річний форвард Аллан.

Всі вони вже в понеділок зможуть зіграти в стартовому матчі проти «Ворскли» U-21 в Кубку Віктора Пожечевського, який пройде в понеділок, 5 лютого.

«Металіст 1925» виступає в Другій лізі України.

Команда пішла на зимову перерву другою, набравши в групі Б 51 очко за 22 туру.

Харків'ян на два очки випереджає «Дніпро-1».