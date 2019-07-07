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    Михайлюк став найкращим у матчі Літньої ліги НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк став найкращим у матчі Літньої ліги НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
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    Український баскетболіст допоміг «Детройту» перемогти

    Захисник збірної України Святослав Михайлюк став найкращим у матчі Літньої ліги НБА та допоміг своєму «Детройту» перемогти «Портленд» – 93:73.

    За 25 хвилин на майданчику наш баскетболіст набрав 18 очків (2/3 двоочкових, 4/10 триочкових, 2/3 штрафних), зробив 3 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах.

    Нагадаємо, напередодні «Детройт» продовжив угоду з Михайлюком на сезон-2019/20.

    У іншому матчі Літньої ліги «Вашингтон» Іссуфа Санона переміг «Нью-Орлеан» – 84:79. Українець за 8 хвилин очок не набрав, зробив 1 підбирання в захисті.

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