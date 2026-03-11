«Мілан» націлився на форварда збірної Італії – ЗМІ

Друга команда Серії A прагне зміцнити атакувальну лінію

Італійський «Мілан» накинув оком на бомбардира «Фіорентини» з Флоренції Мойзе Кена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

«Россонері» давно шукають забивного форварда. Тепер менеджмент гранда звернув увагу на лідера атак «фіалок». У підписанні Кена нібито особисто зацікавлений керманич «Мілана» Массіміліано Аллегрі.

Щороку в перші два тижні літнього трансферного вікна інші клуби можуть активувати опцію викупу нападника. Відступні за Кена в період 1-15 липня складають 62 млн євро. «Мілан» минулого літа віддав 37 млн за Крістофера Нкунку, а позаминулого витратив майже 50 млн у євровалюті на Сантьяго Гіменеса та Альваро Морату.

На трьох ці виконавці забили 19 м'ячів у лавах «россонері». Тим часом один Кен у нинішньому сезоні оформив дев'ять голів за «Фіорентину». У минулій кампанії форвард відвантажив суперникам «фіалок» 25 м'ячів.

Тим часом італійський «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.

До слова, нещодавно фанати італійського «Торіно» висипали гній під воротами тренувальної бази. Тіфозі розгнівані діяльністю президента клубу Урбано Кайро. Активні вболівальники «биків» побоюються, що бізнесмен веде улюблену команду до краху.