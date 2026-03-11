Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості

Досвідчений фахівець намагатиметься врятувати команду від вильоту

Французький «Нант» призначив Вахіда Халілходжіча на посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

73-річний боснієць давно пов'язав кар'єру з Францією. Зокрема, балканський фахівець втретє приєднався до «канарок». У 1981-1986 рр. він захищав кольори «Нанта» як футболіст, а в 2018-2019 рр. Халілходжіч тренував команду.

На цей момент «Нант» іде на передостанній сходинці в Лізі 1. В активі «канарок» 17 очок. До зони перехідних матчів – один пункт, а до рятівної позиції цілих сім балів.

В останніх десяти турах «Нант» здобув лише дві перемоги та зазнав восьми поразок. Наступний матч «канарки» зіграють 22 березня. Суперником команди Халілходжіча буде «Страсбур».

