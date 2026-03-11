Головна Спорт Новини
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості

Антон Федорців
Антон Федорців
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
Вахід Халілходжіч утретє опинився в лавах «канарок»
Досвідчений фахівець намагатиметься врятувати команду від вильоту

Французький «Нант» призначив Вахіда Халілходжіча на посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

73-річний боснієць давно пов'язав кар'єру з Францією. Зокрема, балканський фахівець втретє приєднався до «канарок». У 1981-1986 рр. він захищав кольори «Нанта» як футболіст, а в 2018-2019 рр. Халілходжіч тренував команду.

На цей момент «Нант» іде на передостанній сходинці в Лізі 1. В активі «канарок» 17 очок. До зони перехідних матчів – один пункт, а до рятівної позиції цілих сім балів.

В останніх десяти турах «Нант» здобув лише дві перемоги та зазнав восьми поразок. Наступний матч «канарки» зіграють 22 березня. Суперником команди Халілходжіча буде «Страсбур».

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

