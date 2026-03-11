Могиливець у 2014-2018 роках зіграв чотири гри у складі збірної Росії з футболу

Колишній футболіст «Зеніту» та збірної Росії Павло Могилевець розповів пропагандистам про труднощі життя у Європі. Про це повідомляє Главком.

Після закінчення кар'єри російський півзахисник живе у Португалії.

«Вирішили залишитись пожити тут і почали робити документи. Хто жив колись у Португалії та займався документами, знає, що це дуже довгий процес. Я вже протягом півтора року чекаю на картку ВНЖ, щоб можна було виїхати. Усі півтора роки перебуваю тут. Ми розуміли, що будуть складнощі у якихось побутових речах. Звичайно, найскладніше – мовний бар'єр.

Нормально знаю англійську. Проте саме з погляду побутових питань – державних організацій, складання листів – усе це спричиняє складнощі. З цим стикаєшся вперше. У кожній країні банальна оплата води відбувається по-різному. Це просто інакше, до цього потрібно звикнути. Таких моментів накопичується багато, далі розумієш, чи готовий ти прийняти і адаптуватися до цього чи ні. Загалом серйозних складнощів не виникло. Усі рішення було знайдено», – сказав Могилевець.

Могиливець у 2014-2018 роках зіграв чотири гри у складі збірної Росії з футболу. Також він був у заяяці збірної РФ на Чемпіонат світу 2014.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.