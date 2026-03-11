Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу

Плотницький: Є можливість, що я приїду в збірну цього року

Догравальник «Перуджі» Олег Плотницький прокоментував своє можливе повернення до складу збірної України з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на football24.ua.

Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі».

Коментар Плотницького щодо рішення про припинення виступів за збірну України

«Це був досить холодний розрахунок. Не бачив я сенсу, щоб ми кожен рік повертались до тієї розмови, що Плотницький не приїхав, або ще якісь питання виникали.

Мені здається, так було легше для всіх – випустити офіційну заяву з цього приводу. Просто тоді не буде кожного року, що серед викликаних гравців Плотницький, а він знову не приїхав – і починаємо цю тему заново.

Я зрозумів, що так буде краще для всіх, думав, що менше будуть про це говорити… Ну, звісно, так не вийшло. Ну, немає в списку Плотницького – отже, його не викликають.

Закінчив, не закінчив – неважливо, його немає в списку, і всі офіційні особи з федерації знають, що людина не буде виступати, не просто там якийсь саботаж або бойкот на рік-два і так далі. Тому легше було зробити офіційну заяву – і все», – заявив Плотницький.

Про повернення до складу збірної України

«Ми зв’язувалися, ми спілкуємось із тренером, ми спілкувалися протягом всього часу, окрім першого року, окрім першої Золотої Євроліги, коли вони виграли тоді. Не пам’ятаю, чи вітав, чи не вітав – не буду брехати.

Але потім ми завжди спілкувалися з ним, два рази вже розмовляли, все адекватно, нормально. І думаю, є можливість, що я приїду в збірну цього року, але ми маємо ще свої організаційні питання з ним вирішити.

Поки що по сезону не зідзвонювались, тільки списуємось деколи дуже рідко, але думаю, що упродовж місяця ми зідзвонимося і обговоримо план – хто що хоче, як бачить і так далі», – сказав Плотницький.

Нагадаємо, у березні 2025 року Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.