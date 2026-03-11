Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
фото cev.eu

Плотницький: Є можливість, що я приїду в збірну цього року

Догравальник «Перуджі» Олег Плотницький прокоментував своє можливе повернення до складу збірної України з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на football24.ua.

Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі».

Коментар Плотницького щодо рішення про припинення виступів за збірну України

«Це був досить холодний розрахунок. Не бачив я сенсу, щоб ми кожен рік повертались до тієї розмови, що Плотницький не приїхав, або ще якісь питання виникали.

Мені здається, так було легше для всіх – випустити офіційну заяву з цього приводу. Просто тоді не буде кожного року, що серед викликаних гравців Плотницький, а він знову не приїхав – і починаємо цю тему заново.

Я зрозумів, що так буде краще для всіх, думав, що менше будуть про це говорити… Ну, звісно, так не вийшло. Ну, немає в списку Плотницького – отже, його не викликають.

Закінчив, не закінчив – неважливо, його немає в списку, і всі офіційні особи з федерації знають, що людина не буде виступати, не просто там якийсь саботаж або бойкот на рік-два і так далі. Тому легше було зробити офіційну заяву – і все», – заявив Плотницький.

Про повернення до складу збірної України

«Ми зв’язувалися, ми спілкуємось із тренером, ми спілкувалися протягом всього часу, окрім першого року, окрім першої Золотої Євроліги, коли вони виграли тоді. Не пам’ятаю, чи вітав, чи не вітав – не буду брехати.

Але потім ми завжди спілкувалися з ним, два рази вже розмовляли, все адекватно, нормально. І думаю, є можливість, що я приїду в збірну цього року, але ми маємо ще свої організаційні питання з ним вирішити.

Поки що по сезону не зідзвонювались, тільки списуємось деколи дуже рідко, але думаю, що упродовж місяця ми зідзвонимося і обговоримо план – хто що хоче, як бачить і так далі», – сказав Плотницький.

Нагадаємо, у березні 2025 року Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.

Теги: Олег Плотницький волейбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Фатєєва (ліворуч) народилася 4 травня 1984 року у Павлограді (Дніпропетровська область)
Чемпіонка світу з волейболу потрапила у базу «Миротворця»
24 лютого, 11:08
Ханзаде хоче продовжити кар'єру в Росії
Іранський волейболіст відмовився грати за польський клуб, бо «любить Путіна і Росію»
12 лютого, 10:00
Лучкін став бронзовим призером юніорської світової першості
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
1 березня, 16:24
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію
27 лютого, 09:50
Фристайлістка Ангеліна Брикіна на Олімпіаді показала найскладніші стрибки у своєму житті
Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей
21 лютого, 23:03
27-річна Лердам здобула золоту та срібну медалі в Італії.
МОК відмовився карати спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді
20 лютого, 13:54
Українці з США повертаються з повним комплектом нагород
Українські авіамодельєри здобули три нагороди на етапах Кубка світу
19 лютого, 18:59
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Зеленський оголосив про підготовку Україною санкцій проти росіян, що використовують спорт у воєнних цілях
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій
15 лютого, 22:52

Новини

Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
Плотницький прокоментував своє можливе повернення до збірної України з волейболу
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
Ветеран тренерського цеху Франції повернувся у клуб молодості
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
«Динамо» відпустило в «Карпати» учасника Олімпіади-2024
«Мілан» націлився на форварда збірної Італії – ЗМІ
«Мілан» націлився на форварда збірної Італії – ЗМІ
Іран став першою за 76 років збірною, яка відмовилася від участі у Чемпіонаті світу з футболу
Іран став першою за 76 років збірною, яка відмовилася від участі у Чемпіонаті світу з футболу
Ексгравець збірної Росії з футболу поскаржився на життя у Португалії
Ексгравець збірної Росії з футболу поскаржився на життя у Португалії

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua