«Реал» знайшов нового кандидата у тренери в Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Реал» знайшов нового кандидата у тренери в Італії
Массіміліано Аллегрі знову зацікавив «вершкових»
фото: Reuters

Королівський клуб прагне зробити ставку на досвідченого фахівця

Массіміліано Аллегрі може змінити італійський «Мілан» на мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Керівництво «вершкових» після невдач молодих тренерів утвердилося в думці запросити зіркового керманича. Раніше пріоритетом мадридців був німець Юрген Клопп. Тепер поруч із ним розглядають кандидатуру італійського фахівця.

Аллегрі лише минулого літа повернувся в «Мілан». Наразі «россонері» під його керівництвом ідуть другими в Серії A. Уперше алленаторе працював із міланцями в 2010-2014 рр.

«Реал» і раніше виявляв інтерес до Аллегрі. Зокрема, він був цікавий «вершковим» у часи роботи в туринському «Ювентусі». Саме на чолі «б'янконері» фахівець досягнув найбільших успіхів (по п'ять Скудетто та Кубків Італії).

Нагадаємо, раніше «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Тим часом фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Массіміліано Аллеґрі ФК «Мілан»

