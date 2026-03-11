Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Наполі» прагне пролонгувати лідера команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Наполі» прагне пролонгувати лідера команди
Скотт Мактоміней розквітнув у чемпіонаті Італії
фото: Reuters

У зарплатній відомості він не входить навіть до чільної п'ятірки

Італійський «Наполі» вирішив запропонувати новий контракт півзахиснику Скотту Мактомінею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Il Mattino.

«Партенопейці» готують для шотландця договір до літа 2030 року. На хавбека чекатиме значне підвищення окладу. Чинна угода Мактомінея з «Наполі» розрахована до кінця сезону 2027/28.

Шотландський півзахисник зумів перезапустити кар'єру в Серії A. Він перебрався до Неаполя перед минулим сезоном і став одним із ковалів чемпіонського титулу команди Антоніо Конте. Мактоміней був визнаний найкращим футболістом кампанії 2024/25.

У нинішньому сезоні хавбек провів 34 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 10 голів. Також до свого активу шотландець записав чотири результативні передачі. «Наполі» виграв Суперкубок Італії та йде третім у чемпіонаті.

Тим часом гранди чемпіонату Італії позмагаються за півзахисника англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Наступного літа він стане вільним агентом. Інтерес до нього виявили «Мілан» і туринський «Ювентус».

До слова, нещодавно фанати італійського «Торіно» висипали гній під воротами тренувальної бази. Тіфозі розгнівані діяльністю президента клубу Урбано Кайро. Активні вболівальники «биків» побоюються, що бізнесмен веде улюблену команду до краху.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Наполі Скотт Мактоміней

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доніелл Мален зробив серйозну заявку на роль основного форварда
Конкурент Довбика повторив досягнення легенди чемпіонату Італії
16 лютого, 13:36
«Бики» перед одним із минулих поєдинків
Фанати іменитого клубу Італії висипали гній біля бази на знак протесту
25 лютого, 13:24
Каземіро отримав варіанти працевлаштування в Італії
Гранди чемпіонату Італії позмагаються за п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
28 лютого, 10:55
Кевін Де Брюйне не виходив на поле з осені
Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми
3 березня, 14:44
Массіміліано Аллегрі знову зацікавив «вершкових»
«Реал» знайшов нового кандидата у тренери в Італії
4 березня, 12:49
Хакана Чалханоглу зваблюють турецькі гранди
Фіналіст Ліги чемпіонів близький до втрати зірки команди
Вчора, 17:49

Новини

Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
«Наполі» прагне пролонгувати лідера команди
«Наполі» прагне пролонгувати лідера команди
Депутатка Думи влаштувала істерику через німецьких спортсменів, які відвернулися від прапора Росії
Депутатка Думи влаштувала істерику через німецьких спортсменів, які відвернулися від прапора Росії
Зірковий воротар красиво підтримав голкіпера «Тоттнема» після гучного провалу
Зірковий воротар красиво підтримав голкіпера «Тоттнема» після гучного провалу

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua