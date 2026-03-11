«Наполі» прагне пролонгувати лідера команди

У зарплатній відомості він не входить навіть до чільної п'ятірки

Італійський «Наполі» вирішив запропонувати новий контракт півзахиснику Скотту Мактомінею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Il Mattino.

«Партенопейці» готують для шотландця договір до літа 2030 року. На хавбека чекатиме значне підвищення окладу. Чинна угода Мактомінея з «Наполі» розрахована до кінця сезону 2027/28.

Шотландський півзахисник зумів перезапустити кар'єру в Серії A. Він перебрався до Неаполя перед минулим сезоном і став одним із ковалів чемпіонського титулу команди Антоніо Конте. Мактоміней був визнаний найкращим футболістом кампанії 2024/25.

У нинішньому сезоні хавбек провів 34 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 10 голів. Також до свого активу шотландець записав чотири результативні передачі. «Наполі» виграв Суперкубок Італії та йде третім у чемпіонаті.

Тим часом гранди чемпіонату Італії позмагаються за півзахисника англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Наступного літа він стане вільним агентом. Інтерес до нього виявили «Мілан» і туринський «Ювентус».

До слова, нещодавно фанати італійського «Торіно» висипали гній під воротами тренувальної бази. Тіфозі розгнівані діяльністю президента клубу Урбано Кайро. Активні вболівальники «биків» побоюються, що бізнесмен веде улюблену команду до краху.