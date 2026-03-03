Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми
Кевін Де Брюйне не виходив на поле з осені
фото: LaPresse

Тренерський штаб чемпіонів Серії A отримав приємні новини з лазарету

Півзахисник Кевін Де Брюйне повернувся до занять з італійським «Наполі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Italia.

Досвідчений бельгієць напередодні провів повну сесію з командою. Це тренування стало для нього першим за понад чотири місяці. Де Брюйне вибув наприкінці жовтня, надірвавши задню поверхню стегна.

На відновлення хавбека лікарі заклали п'ять місяців. Утім, літній новачок «Наполі» відновився швидше. Проте, наразі невідомо, коли Антоніо Конте зможе залучити Де Брюйне до виступів у першій команді «партенопейців».

У нинішньому сезоні бельгійський півзахисник встиг зіграти 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири м'ячі та дві результативні передачі. Влітку Де Брюйне підписав із «Наполі» контракт на два роки з опцією продовження співпраці ще на сезон.

Тим часом гранди чемпіонату Італії позмагаються за півзахисника англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Наступного літа він стане вільним агентом. Інтерес до нього виявили «Мілан» і туринський «Ювентус».

До слова, нещодавно фанати італійського «Торіно» висипали гній під воротами тренувальної бази. Тіфозі розгнівані діяльністю президента клубу Урбано Кайро. Активні вболівальники «биків» побоюються, що бізнесмен веде улюблену команду до краху.

Читайте також:

Теги: Кевін Де Брюйне Серія А ФК Наполі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каземіро отримав варіанти працевлаштування в Італії
Гранди чемпіонату Італії позмагаються за п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
28 лютого, 10:55
«Бики» перед одним із минулих поєдинків
Фанати іменитого клубу Італії висипали гній біля бази на знак протесту
25 лютого, 13:24
Аліссон Бекер отримав новий варіант продовження кар'єри
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
25 лютого, 12:31
Жерар Мартін отримав визнання легенди Серії A
Оборонець «Барселони» отримав особливий подарунок від легенди «Мілана»
28 лютого, 13:03
Рубен Лофтус-Чік зазнав неприємної травми
Зірка «Мілана» зламав щелепу в сенсаційній поразці від «Парми»
23 лютого, 13:44
Дієго Сімеоне отримав нагоду повернутися в Мілан
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ
23 лютого, 15:28

Новини

Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми
Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями
Ямаль побив черговий рекорд чемпіонату Іспанії
Ямаль побив черговий рекорд чемпіонату Іспанії

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua