Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми

Кевін Де Брюйне не виходив на поле з осені

Тренерський штаб чемпіонів Серії A отримав приємні новини з лазарету

Півзахисник Кевін Де Брюйне повернувся до занять з італійським «Наполі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Italia.

Досвідчений бельгієць напередодні провів повну сесію з командою. Це тренування стало для нього першим за понад чотири місяці. Де Брюйне вибув наприкінці жовтня, надірвавши задню поверхню стегна.

На відновлення хавбека лікарі заклали п'ять місяців. Утім, літній новачок «Наполі» відновився швидше. Проте, наразі невідомо, коли Антоніо Конте зможе залучити Де Брюйне до виступів у першій команді «партенопейців».

У нинішньому сезоні бельгійський півзахисник встиг зіграти 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири м'ячі та дві результативні передачі. Влітку Де Брюйне підписав із «Наполі» контракт на два роки з опцією продовження співпраці ще на сезон.

Тим часом гранди чемпіонату Італії позмагаються за півзахисника англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Наступного літа він стане вільним агентом. Інтерес до нього виявили «Мілан» і туринський «Ювентус».

До слова, нещодавно фанати італійського «Торіно» висипали гній під воротами тренувальної бази. Тіфозі розгнівані діяльністю президента клубу Урбано Кайро. Активні вболівальники «биків» побоюються, що бізнесмен веде улюблену команду до краху.